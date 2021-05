Grafenegg: Im Juni findet jährlich der beliebte Familientag in Grafenegg statt.

Das bewährte Konzept, Kindern und ihren Familien am ganzen Areal ein buntes musikalisches Programm mit vielen Mitmach-Stationen zu bieten, ist aufgrund der behördlichen Vorgabe, dass Sitzplätze zugewiesen werden müssen, allerdings heuer leider nicht umsetzbar. Der Familientag 2021 muss deshalb ersatzlos gestrichen werden.

Die nächsten Veranstaltungen in Grafenegg sind die Konzerte der European Chamber Music Academy am 29. und 30. Mai und am selben Wochenende ein zusätzliches Konzert mit der Wiener Akademie (30. Mai). Diese Konzerte können unter Einhaltung aller Präventionsmaßnahmen wie geplant stattfinden.

