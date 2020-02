Weissenkirchen: Bei der jährlichen Mitgliederversammlung im Gasthaus Korner, am 25. Jänner 2020, kam die gesamte Mannschaft der FF Weißenkirchen zusammen, um auf das vergangene Jahr zurück zu blicken.

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung der FF Weißenkirchen, am 25. Jänner 2020, blickte Feuerwehrkommandant ABI Heinrich Mang auf ein ereignisreiches Jahr mit 63 Einsätzen und über 3.000 Gesamtstunden in seinem Bericht zurück. Mit 3 Neuaufnahmen in die Feuerwehrjugend und 3 Angelobungen in den Aktivdienst freut sich die Wehr über Nachwuchs.

Feuerwehrkommandant ABI Heinrich Mang konnte dazu Bürgermeister Christian Geppner und die Ehrendienstgrade EOBI Friedrich Lehensteiner, EHBI Anton Rosenberger und EOV Alois Huber sehr herzlich begrüßen. In einer Gedenkminute wurde an den verstorbenen Kameraden LM Karl Götz, der im Jänner 2019 verstarb, gedacht.

Anschließend erfolgte der Bericht des Feuerwehrkommandanten und der Chargen und Sachbearbeiter. Mit über 3.000 Gesamtstunden und 63 Einsätzen zählt 2019 zu den ereignisreicheren Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Weißenkirchen. Erfreulicherweise gab es wieder Neuaufnahmen in die Feuerwehrjugend und in die Aktivmannschaft, die im feierlichen Rahmen angelobt wurden.

Nach den Ansprachen und Dankesworten des Bürgermeisters, der der gesamten Mannschaft hohen Respekt zollte, gab es noch ein Dankeschön an 3 Mitglieder des Feuerwehrkommandos. Da dieses sehr viel Arbeiten im Hintergrund zu erledigen hat und eine sehr gute Zusammenarbeit Voraussetzung für eine reibungslose Führung einer Feuerwehr ist, übergab Feuerwehrkommandantstellvertreter OBI Florian Stierschneider seinen Kameraden im Kommando ein kleines Geschenk.

Neuaufnahme in die Feuerwehrjugend: Michael Kropf

Versprechen der Feuerwehrjugend: Nathalie Ottmann, Helene Weixelbaum

Angelobungen: Nikolaus Bernhard, Georg Gruber

Beförderungen:

zum Probefeuerwehrmann: Nikolaus Bernhard, Georg Gruber

zum Hauptfeuerwehrmann: Richard Slavik

zum Löschmeister: Reinhold Fertl, Andreas Wilthan

Ernennungen:

zum Sachbearbeiter EDV: Manuel Michl

Im Bild von links: Bürgermeister Christian Geppner, Reinhold Fertl, Michael Kropf, Andreas Wilthan, Helene Weixelbaum, Manuel Michl, Nathalie Ottmann, Georg Gruber, Martin Weixelbaum, Nikolaus Bernhard, Christian Tauber, Heinrich Mang, Florian Stierschneider

Informationen: Florian Stierschneider, OBI, Feuerwehrkommandantstellvertreter, SBÖA, Foto: Richard Slavik, Freiwillige Feuerwehr Weißenkirchen, Landstraße 284, 3610 Weißenkirchen i.d. Wachau, http://www.ff-weissenkirchen.info