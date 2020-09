Krems: Den Flohmarkt der Pfarre Krems-St. Paul besuchte bei strahlenden Spätsommerwetter eine Delegation aus Stadt- und Gemeinderäten.

Die sowohl fleißig einkaufte als sich auch bezüglich der nahenden 40-Jahr-Feier der Pfarrkirche St. Paul mit den anwesenden PfarrkirchenrätInnen und PfarrgemeinderätInnen austauschte.

So wird auch am Wochenende des Pfarrweihfestes der Flohmarkt ein weiteres Mal geöffnet sein (So, 20. September, 10 bis 14 Uhr). Infos auch auf http://www.krems-stpaul.at/

Im Bild von links: Johann Moser, Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier, Dipl.-Päd.in Andrea Bergmaier (Vorsitzende der SPÖ Mitterau-Weinzierl), Pfarrsekretärin Manuela Kreipel, Roswitha Moser, StR Albert Kisling, Martina Müller, StR Prof. Helmut Mayer, GR Kemal Yayla

Mit besten Grüßen, Klub sozialdemokratischer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Stadt Krems an der Donau, Pressedienst, www.spoekrems.at