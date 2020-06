Furth-Palt: Ein 61-Jähriger aus Krems an der Donau flog am 24. Juni 2020, gegen 11.00 Uhr, mit einem Segelflugzeug in Richtung des Flugplatzes Krems-Langenlois.

Aufgrund von Turbulenzen dürfte er sich zur Durchführung einer kontrollierten Außenlandung entschieden und sein Segelflugzeug auf einem Feld im Gemeindegebiet von Furth-Palt gelandet haben.

Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

LPD-NOE