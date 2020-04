Krems: Was durch Selbstorganisation alles möglich wird: regional, bio und trotzdem leistbar

Besonders in Krisenzeiten muss auf die historische Rolle der Kleinbäuer*innen hingewiesen werden, die immer in Zeiten von Krieg und Pandemien die Bevölkerung ernährt haben. Covid-19 hat die Welt lahmgelegt und offenbart die Verwundbarkeit des derzeitigen globalen Ernährungssystems, welches von der industriellen Landwirtschaft dominiert wird.

Trotz Quarantäne, geschlossener Grenzen und Ausgangssperren garantieren unsere Kleinbäuer*innen weiterhin einen nationalen Lebensmittelvorrat und versorgen uns mit gesunden Mitteln zum Leben: frei von Gift und Spekulationen.

Immer mehr Menschen wünschen sich nicht industriell gefertigte, naturbelassene Lebensmittel aus der Region. Foodcoops bieten hierfür eine Lösung: Sie fördern kleine Betriebe, die naturnah und vorwiegend biologisch arbeiten. Dadurch wird nicht nur unsere Umwelt geschützt, sondern auch das Klima geschont, denn kleine Bio-Betriebe erhalten die natürliche Artenvielfalt, sorgen für fruchtbare Böden und schützen unser Wasser und unsere Luft.

Foodcoops verzichten auf verführerische Werbung, Lockangebote und auf die mittlerweile unübersichtliche Anzahl von Gütesiegeln. Durch den direkten Kontakt mit den Kleinbetrieben werden die Mitglieder informiert, wie die Lebensmittel produziert werden.

In Zeiten wie diesen sind Foodcoops auch Solidargemeinschaften, die gemeinnützig und nicht gewinnorientiert agieren.

Lebensmittel direkt vom Hof zu kaufen, am besten noch in Bio-Qualität, zu einem erschwinglichen Preis, einfach (und ohne Auto) erreichbar: diese Verfügbarkeit in Krisenzeiten wissen die Mitglieder der Foodcoop Krems besonders zu schätzen.

Mehr Informationen: www.krekoodel.at

(Kremser Kooperative für dezentrale Lebensmittelnetzwerke) info@krekoodel.at , Tel.: 0664 / 14 54 255

Foto: Copyrights (c) Pamela Schmatz,

Im Bild von links: Krekoodel-Obfrau Madlene Hochleitner, Tina Luef, Anja Brunner, Klaus Bergmaier im Jänner 2020 vor den Räumlichkeiten der ehemaligen Schlosserei Braun (Pfarre Krems-St.Veit), wo jetzt die Foodcoop Krekoodel untergebracht ist (Krems, Pfarrplatz 5)