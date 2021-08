Krems: Vom Buch-Coach bis zum Vorlesepaten: Interessierte sind willkommen

Vor zwei Jahren öffneten die städtischen Kultureinrichtungen ihre Pforten für die Mitarbeit von Freiwilligen. Ab September wird das Angebot in der Stadtbücherei und Mediathek ausgeweitet. Gesucht werden Menschen, die sich gerne mit Büchern umgeben und Freude am Kontakt mit Kindern und Erwachsenen haben.



Die Möglichkeit, sich im Freiwilligenteam zu engagieren, wurde von den Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen zwei Jahren mit großem Enthusiasmus angenommen. Zwar waren die Tätigkeiten zuletzt aufgrund der Pandemie eingeschränkt, dennoch wird Freiwilligenarbeit seitdem im museumkrems, Depot und Stadtarchiv gelebt. Der Vorteil für die Institution: Expertise und neue Sichtweisen, für die Freiwilligen eine sinnstiftende und erfüllende Tätigkeit.

Sind Sie ein Buch-Coach?

Wie kann man sich eine Mitarbeit in der Bücherei vorstellen? Eines der Tätigkeitsfelder ist das eines Buch-Coaches. Dafür werden Menschen gesucht, die gerne und viel lesen und andere bei der Bücherauswahl beraten möchten. Wer nicht nur gerne berät, sondern auch vorliest, findet die Möglichkeit, als Vorlesepatin oder Vorlesepate die Kinder wöchentlich mit Geschichten zu erfreuen. Für die Einrichtung eines Elterntreffpunkts wird eine Leitung gesucht und für die mögliche Öffnung der Bücherei am Samstagvormittag begeisterte Menschen für die Ausleihe.



Wo kann man sich melden?

Bei Interesse an einer freiwilligen Mitarbeit in der Bücherei melden Sie sich bitte bei der Koordinatorin Esther Egger-Rollig unter folgenden Kontaktdaten:

Kultur Freiwilligenteam

c/o Kulturamt der Stadt Krems

Körnermarkt 14

3500 Krems

kultur.freiwilligenteam@krems.gv.at

Foto: Dr. Claudia Skopal, Johannes Niederwimmer, Melanie Skrepsky, Melanie Seif (v.links) © Stadt Krems

