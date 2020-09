Krems: Hervorragend organisiert vom Team der Sozialistischen Jugend des Bezirks Krems unter ihren Vorsitzenden Mert Özsecgin, BA, fand das Hobbyfußballturnier „Krems United“ am Ausportplatz statt.

Neben der Einhaltung aller Corona-Abstandsregeln standen dabei die Freude an der gemeinsamen Bewegung an der frischen Luft und das Motto „Say no to racism“ im Mittelpunkt. Rund 20 Hobbyteams treten fair und respektvoll gegeneinander an.

Die freundschaftliche und positive Athmosphäre der Veranstaltung bei idealem Wetter hat neben Bürgermeister Dr. Reinhard Resch auch Sportstadtrat Albert Kisling, Finanzstadtrat Prof. Helmut Mayer, GR Kemal Yayla und Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier begeistert.

Im Bild von links: StR Helmut Mayer, GR Mag. Klaus Bergmaier, Bgm. Dr. Reinhard Resch, StR Albert Kisling, Organisator GR Mert Öszecgin, BA (Gemeinderat in Gedersdorf), GR Kemal Yayla

Mit besten Grüßen, Klub sozialdemokratischer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Stadt Krems an der Donau, Pressedienst, www.spoekrems.at