Langenlois: Mit einem Glas Rosé in die Gärten!

Von 7. Mai bis 30. September findet der heurige Gartensommer Niederösterreich mit Schwerpunkt in Langenlois und Schiltern statt. Die künstlerische Inszenierung der Gartenerlebnisse unter dem Motto „Gärten in Veränderung – der Wandel als Gestalter“ steht dabei ganz im Fokus. Langenlois wäre nicht Österreichs größte Weinstadt, würde man zu diesem Anlass nicht einen eigenen Wein kreieren: den Gartensommer-Rosé!

Roséweine liegen im Trend

Von Lachs bis hin zum intensiven Pink: So weit reicht die Farbpalette von Roséweinen. Im Geschmack hält er es nicht minder umfangreich. Die Weine schmecken fruchtig und frisch, ihre milde Säure macht sie für Genießer besonders angenehm. Da der Wein kühl getrunken wird, ist er besonders im (Garten-) Sommer beliebt. Als Allrounder kann man Roséwein solo als Aperitif – ein Sundowner wie er im Bilderbuch steht – oder aber zu feinen Garten- und Grillgerichten reichen.

Blind ermittelt

Exakt 40 Roséweine wurden zur Fachverkostung eingereicht und matchten sich um die begehrten Finalplätze. Der Weinbauverein Langenlois und die Vinothek Ursin Haus luden Sommeliers, Weinexperten und Weinkenner ein, in einer verdeckten Weinkost die fünf GartensommerRoséweine“ zu ermitteln. Die Herausforderung war angesichts der hohen Qualität groß, aber die Weine der Weingüter Eitzinger, Fichtenbauer-Mold, Rosner, Steiner und Steininger überzeugten am Ende die Jury. Ihre Roséweine tragen ab sofort das Prädikat „Gartensommer-Rosé“ und ein eigens entworfenes Etikett. Erhältlich ab sofort in den Weingütern und in der Vinothek Ursin Haus.

Der Wandel als Gestalter

Der Wandel ist ein spannender Gärtner – im Kamptal vielleicht auch Winzer. Fließend setzt er im Einklang mit der Natur frische Akzente und entführt regelmäßig in neue Welten. Das Verbindende in einer Wein- und Gartenstadt ist dabei mehr als nur ein Wortspiel aus Garten, Sommer und Rosé. Gartenkunstinstallationen, Schaugärten und zahlreiche Veranstaltungen im Grünen – so erlebt der Gartensommer Niederösterreich in Langenlois und Schiltern 2021 einen besonderen Höhepunkt.

Ursin Haus Vinothek & Tourismusservice GmbH

Kamptalstraße 3, 3550 Langenlois

T +43 (0) 2734/2000-0 | F DW-15

info@ursinhaus.at

www.ursinhaus.at

www.langenlois.at



Gartensommer-Rosé:

Rosé vom Zweigelt 2020 Ab-Hof-Preis € 6,50

Weingut Anton Eitzinger, Langenlois

Cuvée Rosé 2020 Ab-Hof-Preis € 6,50

Weingut Fichtenbauer-Mold, Langenlois

Rosé Lina 2020 Ab-Hof-Preis € 6,80

Winzerfamilie Steiner, Langenlois

Rosé vom Zweigelt 2020 Ab-Hof-Preis € 5,50

Weingut Rosner, Langenlois

Cabernet Sauvignon Rosé 2020 Ab-Hof-Preis € 8,00

Weingut Steininger, Langenlois

Informationen Fotos:

Ursin Haus Vinothek & Tourismusservice GmbH

Wolfgang Schwarz

3550 Langenlois, Kamptalstraße 3

T +43 (0) 2734/2000-0,

schwarz@ursinhaus.at

www.gartensommer2021.at