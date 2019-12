Langenlois: Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Langenlois traf sich in seiner aktuellen Zusammensetzung am 12. Dezember 2019 zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode.

Dies um 17. Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, darunter unter anderem das Budget für 2020 und die Subventionsvergaben an Vereine und Organisationen. Wichtige Schritte wurden am Umweltsektor gesetzt und dabei auch dort Gemeinsamkeit demonstriert.

Nach dem einstimmigen Beschluss wird ab 2020 auch die Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern dem Gemeindeabwasserverband Langenlois-Schönberg angehören. Hier erfolgt eine weitere Gemeindegrenzen übergreifende Kooperation auf dem Gebiet der fachgerechten Abwasserentsorgung. Das globale und überaus wichtige Thema Klima- und Umweltschutz ist allen Fraktionen ein besonderes Anliegen. Daher beschlossen die vier im Gemeinderat vertretenen Parteien (ÖVP, GRÜNE, SPÖ, FPÖ) einhellig einen „Klima- und Umweltschutzleitfaden“. Zentrales Ziel der Stadtgemeinde Langenlois ist es, eine noch stärkere Vorbildfunktion im Bereich Klima- und Umweltschutz zu übernehmen.

„Die Stadtgemeinde Langenlois arbeitet ja schon seit Jahren umweltbewusst – beste Beispiele sind das Biomasseheizwerk, LED-Beleuchtung, verdichtete Bauweise im Siedlungsgebiet Lange Sonne Nord, Umstellung im Forstgut von Monokulturen auf Mischwälder, Erhalt von altem Baumbestand, sickerfähige Nebenflächen, Natur im Garten-Gemeinde mit Verzicht auf Pestizide, Energiebuchhaltung, Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und einiges mehr. „Den größtmöglichen Erfolg erreichen wir insgesamt aber nur dann, wenn auch wir auf Gemeindeebene und mit so vielen Bürgerinnen und Bürgern wie möglich zahlreiche Maßnahmen setzen“, sind sich die Fraktionsverantwortlichen einig. Mit dem beschlossenen Klima- und Umweltschutzleitfaden werden weitere Lösungsansätze erarbeitet. Außerdem wird Langenlois mit Jahresbeginn 2020 auch dem Netzwerk „Klimabündnis-Gemeinde“ beitreten.

Für Klimaschutz ist jeder Einzelne verantwortlich. Die Stadtgemeinde Langenlois wird weiterhin eine kommunale Vorbildwirkung einnehmen. (von rechts nach links: Vizebürgermeister Ing. Leopold Groiß, Stadträtin Mag. Brigitte Reiter, Bürgermeister Mag. Harald Leopold, Gemeinderätin Ing. Anita Stemberger-Chabek, Stadtdrat Werner Buder, Stadtrat David Falböck).

Informationen-Foto: Ulrike Paur, Stadtgemeinde Langenlois, Stadtamtsdirektion – Pressestelle, Rathausstraße 2, 3550 Langenlois, www.langenlois.gv.at