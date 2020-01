Krems: Stadt Krems und Tut Gut unterstützen VHS-Kurse

Mit Unterstützung der Stadt Krems und der Initiative Tut Gut werden die Kurse der Volkshochschule Krems mit gesundheitsrelevantem Aspekt jetzt noch günstiger.

Ob es nun darum geht sich gesünder zu ernähren, weniger zu rauchen oder mehr Sport zu betreiben: Die Volkshochschule Krems bietet auch im neuen Semester Kurse im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention an. Durch Initiative der Stadt Krems und Tut Gut können die Seminare in diesem Bereich jetzt noch günstiger für die Kremserinnen und Kremser angeboten werden.

„Gesundheit geht uns alle an. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Menschen dabei unterstützen sollten, wenn sie für ihre Gesundheit etwas tun wollen“, ist Vizebürgermeisterin Eva Hollerer überzeugt und lädt alle Interessierten ein, einen Blick ins Programm der VHS Krems zu werfen: www.vhs-krems.at

Im Bild: Franziska Neuwiesinger-Hörth (Initiative Tut Gut), Vizebürgermeisterin Eva Hollerer und Leo Faltus (VHS Krems) freuen sich über die gelungene Kooperation. © Stadt Krems, Abdruck bei Namensnennung honorarfrei.

Informationen-Foto: Barbara Elser, Stadt Krems, www.krems.gv.at