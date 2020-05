Grafenegg: ORF zeigt «Eine musikalische Reise durch Grafenegg» mit Rudolf Buchbinder anstelle der Sommernachtsgala

Gestern Abend verkündeten Rudolf Buchbinder und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einem gemeinsamen Arbeitsgespräch mit ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, dass das Grafenegg Festival im Sommer unter Berücksichtigung strenger Sicherheitsmaßnahmen stattfinden kann. Weiters wurde ein Alternativprogramm anstelle der Live-TV-Übertragung der Sommernachtsgala präsentiert.

Aufgrund der Besonderheiten des Festivalstandortes Grafenegg mit seiner Open Air-Bühne Wolkenturm und seinem weitläufigen Gelände samt großzügigem Eingangsbereich ist bei Einhaltung aller aktuell geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, eine Umsetzung des Orchesterfestivals von 14. August bis 6. September 2020 möglich. Weitere Informationen zum Programm folgen am 3. Juni.

Aufgrund des geltenden Veranstaltungsverbots musste die ausverkaufte Sommernachtsgala Grafenegg am 18. und 19. Juni ersatzlos gestrichen werden. Anstelle der Live-TV-Übertragung in ORF 2 senden Grafenegg und ORF nun eine exklusive «musikalische Reise durch Grafenegg». Unter der Regie von Felix Breisach wird Rudolf Buchbinder, gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern des Tonkünstler-Orchesters, Werke von Mozart, Schubert, Chopin, Haydn und dem Jahresregenten Beethoven an unterschiedlichen Plätzen am Schlossareal Open Air spielen.

Neben dem eigens produzierten Programm am 19. Juni, wird der ORF seine Kooperation mit dem Kulturland Niederösterreich und dem Grafenegg Festival fortsetzen und u.a. jedes Wochenende ein Konzert vom Grafenegg Festival 2020 in ORF III senden.

Johanna Mikl-Leitner: «Kunst und Kultur stiften Sinn und geben vielen Menschen Kraft. Es ist deshalb in der aktuellen Corona-Krise besonders schmerzhaft, dass unsere Kunst- und Kulturinstitutionen über Wochen ihre Türen schließen mussten. Wir haben aber auch eine wesentliche Entscheidung für den Kulturstandort Grafenegg und damit für das Kulturland Niederösterreich getroffen: Wir werden im August ein Grafenegg Festival stattfinden lassen. Dafür nutzen wir den Wolkenturm und den gesamten Schlosspark, um mit ausreichendem Abstand und allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen entsprechend ein besonderes Kulturerlebnis zu bieten. Und wir sind dem ORF für die intensive Kooperation dankbar. Daran zeigt sich auch, wie wichtig die österreichische Kulturlandschaft für den ORF ist.»

Rudolf Buchbinder, künstlerischer Leiter Grafeneggs: «Seit 14 Jahren bietet das Grafenegg Festival jeden Sommer unvergessliche musikalische Sternstunden. Stunden, die wir in den letzten Wochen und Monaten vermisst haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun auch dieses Jahr wieder gemeinsame musikalische Moment schaffen können, bei denen die Natur, der Sommer und die Freude an der Musik im Vordergrund stehen. Das 32 Hektar große Festivalgelände, unsere Open Air-Bühne Wolkenturm und unsere stabilen Partnerschaften mit dem Land Niederösterreich und dem ORF ermöglichen uns ein Konzertprogramm auch im Jahr 2020. Meine größte Freude ist, dass wir für ein Publikum vor Ort in Grafenegg, als auch für Zuhörerinnen und Zuhörer zuhause spielen können.»

