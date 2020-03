Grafenegg: Konzerte am Osterwochenende abgesagt

Die Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft und der ORF Niederösterreich als Co-Veranstalter haben heute beschlossen, den «Grafenegger Frühling» abzusagen.

Der Frühlingsmarkt, der von 11. bis 13. April am gesamten Schloss- und Parkareal Grafeneggs geplant ist und jährlich tausende Besucherinnen und Besucher anlockt, muss in Folge der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) ersatzlos gestrichen werden. Davon betroffen sind auch alle Konzerte am Karfreitag und Ostersonntag.

«Auf Grund der aktuellen Situation ist eine vernünftige Planung des Frühlingsmarktes nicht möglich. In erster Linie müssen wir die gesundheitliche Sicherheit unseres Publikums, unserer Ausstellerinnen und Aussteller sichern. Zudem sind die notwendigen Aufbau- und Vorarbeiten auf Grund der staatlichen Erlasse derzeit nicht durchführbar. Wir müssen darauf achten, die wirtschaftlichen Schäden bei den hunderten Ausstellern, Mitwirkenden und Partnern so gering wie möglich halten», begründet Dr. Philipp Stein, Geschäftsführer Grafeneggs, die Absage des Grafenegger Frühlings.

ORF Landesdirektor Norbert Gollinger: «Wir wollen und müssen eine gesellschaftspolitische Verantwortung gegenüber unserem Publikum und unseren Partnern übernehmen. Zum derzeitigen Zeitpunkt halten wir eine Großveranstaltung zu Ostern 2020 für zu gefährlich.»

Ebenso abgesagt werden das Konzert am Karfreitag, 10. April mit dem Tonkünstler-Orchester sowie die Konzerte am Ostersonntag, 12. April mit dem European Union Youth Orchestra (EUYO) und dem Jugendsinfonieorchester Niederösterreich.

Alle betroffenen Karteninhaberinnen und Karteninhaber werden in den kommenden Tagen aktiv über die weitere Vorgehensweise informiert.

Abgesagt:

Grafenegger Frühling

11. bis 13. April 2020, Schloss- und Park Grafenegg

Stabat Mater

Freitag, 10. April 2020, 18.30 Uhr, Auditorium

Tonkünstler-Orchester

Sophie Karthäuser, Sopran

Christopher Lowrey, Altus

Jonathan Cohen, Dirigent

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL «Silete venti» Motette HWV 242

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Concerto grosso a-Moll op. 6/4, HWV 322

ANTONIO VIVALDI «Cessate, omai cessate» Kantate für Alt, Streicher und Basso continuo, RV 684

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI Stabat mater für Sopran, Alt, Streicher und Basso continuo

Osterkonzert

Sonntag, 12. April 2020, 18.30 Uhr, Grafenegg Auditorium

European Union Youth Orchestra

Christina Landshamer, Sopran

Iván Fischer, Dirigent

LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie Nr. 4 B-Dur op. 60

GUSTAV MAHLER Symphonie Nr. 4 G-Dur

Prélude, 16.00 Uhr, Grafenegg Reitschule

Jugendsinfonieorchester Niederösterreich

Yalda Zamani, Dirigentin

PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKI Symphonie Nr. 4 f-Moll op. 36

