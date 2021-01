Krems: ÖBB hat 50 Stellplätze in der Wertheimstraße an die Stadt Krems abgetreten

Ab Februar 2021 ist der nördliche Parkstreifen der Wertheimstraße (östlich des Bahnhofs) mit 50 Stellplätzen Grüne Zone – ein Parkscheinautomat wird zentral aufgestellt. Damit stehen die Stellplätze auch den Anrainern zur Verfügung (gebührenfrei mit Bewohnerparkkarte). Der südliche Teil der Wertheimstraße bleibt weiterhin den ÖBB zur Nutzung vorbehalten.

PendlerInnen, die in Bahnhofsnähe ihr Auto abstellen, um auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, wird empfohlen, künftig die Park&Ride-Anlage (ÖBB-Parkdeck) zu nutzen. Damit die Verkehrssicherheit bei der Zufahrt zu den Parkplätzen gewährleistet ist, gilt in der Wertheimstraße ab der Austraße in Richtung Scheidtenbergerstraße nun eine Einbahnregelung.

Foto: Lokalaugenschein in der Wertheimstraße. Von links: DI Helmut Hardegger (Leiter Straßen-Wasserbau), DI Silvia Schmid (Leiterin Amt für Stadt- und Verkehrsentwicklung), Stadtrat Alfred Scheichel und Richard Sperk (ÖBB). © Stadt Krems

