Nicht wenige Heiratswillige mussten ihre im Frühling geplante Hochzeit wegen der Corona-Pandemie auf den Herbst verschieben – und sind jetzt mit neuerlichen Einschränkungen konfrontiert.

Was tun? Erneut verschieben und hoffen, dass es dann keine dritte Welle geben wird? Für alle, die ihre Hochzeit dennoch „durchziehen“ möchten, bietet der Dürnsteiner Alexander Pfeffel, der in ganz Österreich und manchmal auch darüber hinaus als Hochzeitsfotograf und -filmer tätig ist, eine interessante Alternative an. Er überträgt Hochzeiten auch per Live-Stream ins Internet. So können Freunde und Verwandte, die nicht zur Hochzeit kommen können, ebenfalls von zu Hause aus an der Feier teilnehmen. Die Erfahrung zeigt, dass so auch viele Menschen teilnehmen, die sonst aus verschiedensten Gründen, wie zum Beispiel Pflegebedürftigkeit, zu versorgende Tiere oder einfach aus anderen zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht zu einer Hochzeit kommen können, dennoch auf diese Art mitfeiern können.

Der Ablauf ist für das Brautpaar relativ einfach. Je nach Wunsch können eine oder sogar mehrere Kameras und Mikrofone zum Einsatz kommen. Alexander Pfeffel verfügt natürlich über das gesamte Equipment, das auch komplett mobil – also ohne vor Ort vorhandene Stromversorgung und Internetverbindung – eingesetzt werden kann.

Das Brautpaar bekommt nach der Beauftragung innerhalb eines Werktages einen YouTube-Link, den es an die Gäste weitergeben kann. Leute, die nicht über diesen Link verfügen, können den Stream natürlich nicht sehen und der Stream ist natürlich auch nicht über Suchmaschinen etc. abrufbar. Auf speziellen Wunsch ist natürlich auch eine Übertragung auf andere Portale (z.B. Facebook) möglich. Der Mitschnitt des Live-Streams steht meistens noch am selben Tag zum Download zur Verfügung.

