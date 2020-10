Grafenegg: Composer-Conductor-Workshop mit Composer in Residence Konstantía Gourzí

Von 22. bis 29. Oktober 2020 wird der diesjährige Composer-Conductor-Workshop INK STILL WET nachgeholt, der wegen den Bestimmungen um die Coronapandemie im Sommer verschoben werden musste. Am 28. Oktober findet das bei freiem Eintritt zugängliche Abschlusskonzert mit allen teilnehmenden Komponistinnen und Komponisten im Auditorium statt. (kostenfreie Eintrittskarten über grafenegg.com)

INK STILL WET verzeichnete einen Bewerberrekord in der 10-jährigen Geschichte des Workshops mit 74 Bewerbungen von 12 Komponistinnen und 62 Komponisten aus 35 Ländern. Die internationalen Bewerberinnen und Bewerber kamen aus Europa, Asien, Australien, den USA und Südamerika. Aus den eingegangenen Bewerbungen wählte Konstantía Gourzí, Composer in Residence 2020, fünf Komponistinnen und Komponisten aus: Hannah Eisendle aus Österreich, Konstantinos Koutroumpis aus Griechenland, Luis F. Laya aus Venezuela, Shiri Riseman aus Israel und Maximilian Zimmermann aus Deutschland/Österreich.

Ziel des Workshops ist die gemeinsame Arbeit mit Composer in Residence Konstantía Gourzí an den eigenen Kompositionen sowie die Erarbeitung der Werke mit dem Tonkünstler-Orchester und der damit verbundene kreative Austausch. Dieses Jahr gab es erstmals eine vorgelagerte Arbeitsphase. Die Betreuung der teilnehmenden Komponistinnen und Komponisten setzte so in einem früheren Arbeitsstadium ein; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich noch tiefergehend mit den Anregungen auseinandersetzen bis sie nun ihre Kompositionen mit dem Tonkünstler-Orchester einüben. Zweite Neuerung 2020 ist die Partnerschaft mit ricordilab. Ricordi wird unter anderem in Form eines Vortrags zum Workshop beitragen. Die Partnerschaft ermöglicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, vom Fachwissen eines führenden Musikverlags zu profitieren und Einblick in die Zusammenarbeit von Komponistinnen und Komponisten und Musikverlagen zu erhalten.

«INK STILL WET ist mehr als ein Kompositionsworkshop. INK STILL WET ermöglicht den Teilnehmenden, die eigene Orchestermusik selbst zu proben und im Konzert aufzuführen. Ich halte diese Erfahrung für Komponistinnen und Komponisten für eine der wichtigsten auf dem Weg: das Komponieren ganz pragmatisch dahin zu entwickeln, dass das erklingt, was man sich vorgestellt hat. Grafenegg bietet jungen Komponistinnen und Komponisten diese großartige Möglichkeit mitten in der Natur und mit dem wunderbaren Tonkünstler-Orchester. Ich freue mich sehr, INK STILL WET 2020 zu leiten und die Teilnehmenden bei dieser Erfahrung zu begleiten.» (Konstantía Gourzí)

Den Abschluss und Höhepunkt des Workshops bildet das Abschlusskonzert am 28. Oktober 2020 im Auditorium, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Werk präsentieren. Das Konzert ist öffentlich und bei freiem Eintritt zugänglich. Die Buchung einer kostenfreien Eintrittskarte über grafengg.com ist notwendig.

INK STILL WET Abschlusskonzert

28. Oktober 2020, 19.30 Uhr, Grafenegg Auditorium

Tonkünstler-Orchester

INK STILL WET Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Komposition und Dirigat

Konstantía Gourzí, Workshop-Leiterin

HANNAH EISENDLE «crushed ice II» für Orchester

KONSTANTINOS KOUTROUMPIS «Flower Mantodea» für Orchester

LUIS F. LAYA «Dance of the Everything» für Orchester

SHIRI RISEMAN «GaGa» für Orchester

MAXIMILIAN ZIMMERMANN «Tanz im All» für Orchester

Informationen: Meike Felber, T: +43 (0)2742 908070-754, E-Mail: meike.felber@grafenegg.com