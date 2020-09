Gedersdorf: Ein 1-jähriges Mädchen aus dem Bezirk St. Pölten – Land dürfte sich am 7. September 2020, gegen 13.55 Uhr, in einem unbeobachteten Moment in den Garten eines Einfamilienhauses im Gemeindegebiet von Gedersdorf begeben haben.

Sie ist in weiterer Folge in einen Pool gefallen und unter die darin befindliche Folie geraten.

Als die Großeltern und ihre Mutter sie kurz darauf entdeckten, setzten sie umgehend die Rettungskette in Gang und führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen durch. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Sozialmedizinische Zentrum Ost nach Wien geflogen. Der Zustand des Kindes ist kritisch.

LPD-NOE