Krems: Donauwirt übernimmt FILMBAR am Campus Krems.

Gastronom Lukas Zauner und Fotografin Ninon Strobl eröffnen am 15.4. die Bar im Kino im Kesselhaus.

Linz an der Donau / Krems an der Donau: Seit über zwei Jahren betreibt der Linzer Lukas Zauner (25) mit seinem Bruder das Kult-Wirtshaus Die Donauwirtinnen im hippen Stadtteil Alt-Urfahr in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Jetzt zieht es ihn gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Linzer Werbe-Fotografin und Dekorateurin Ninon Strobl (28), 130 km donauabwärts nach Krems/Stein.

Nach einer 10-wöchigen Umbauphase sind die Türen der FILMBAR ab 15. April wieder offen. Angeboten werden saisonal abgestimmte Mittagsmenüs und gesunde Sandwiches und Tapas, sowie regionale und biologische Bierspezialitäten. Bei der Weinauswahl legen die beiden besonderen Wert auf Naturweine aus nah und fern. Auch Cocktails werden eine große Rolle spielen.

„Meine Leidenschaft gilt den Cocktails. Ich freue mich jetzt schon dem Kremser Publikum meine individuellen Kreationen zu servieren. Dabei lege ich besonderes Augenmerk auf österreichische Erzeugnisse.“, so der künftige FILMBAR-Wirt Lukas Zauner. „Wir verstehen uns als Ort der Begegnung für Kultur- und Kulinarikinteressierte und sehen uns als perfekte Ergänzung zum Programmkino.“, fügt Partnerin Ninon Strobl hinzu.

Auch im Kino im Kesselhaus freut man sich auf die Zusammenarbeit: „Wir sind sehr froh, mit Lukas Zauner und Ninon Strobl nun junge, kreative und in der Gastronomie erfahrene Pächter*innen gefunden zu haben. Ihr Konzept hat uns einfach überzeugt. Endlich können wir unserem Publikum neben einem attraktiven Filmprogramm auch wieder qualitätsvolle Kulinarik in einer tollen Atmosphäre bieten“, so Klaus Moser, Geschäftsführer der NÖ Festival und Kino GmbH.

Bereits ab 11. März wird es vorübergehend im Foyer für alle Kinobesucher*innen ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn ein kleines Angebot an Getränken und Kino-Snacks geben.

Ab 19. April wird wieder das legendäre Filmfrühstück an Sonn- und Feiertagen um 10.00 Uhr in der FILMBAR angeboten. Auch die Reihe der Live-Konzerte wird weiterhin einen gemeinsamen Fixpunkt mit dem Kino im Kesselhaus bilden.

Der großzügige Outdoorbereich samt Außenbar wird als Chill-out-Zone neu inszeniert. Der Blick auf die Weinberge lädt vor allem an lauen Sommernächten zum gemütlichen Verweilen ein. Über das beliebte Open-Air-Kino-Angebot können sich die Gäste im Juli freuen.

Die Donauwirtinnen in Linz bleiben mit Bruder Philipp Zauner (27) seinen Partnern und dem altbewährten Team selbstverständlich bestehen und freuen sich schon auf die kommende Sommersaison. www.diedonauwirtinnen.at

Am 15.4. öffnet die Bar ab eine Stunde vor der ersten Vorstellung

und ab 16.4. gelten folgende Öffnungszeiten:

Mo/Di geschlossen

Mi-Do 11:30 – 22:00

Fr-Sa 11:30 – 00:00

So 10:00 – 21:00

Weitere Infos: www.kinoimkesselhaus.at

Eine eigene FILMBAR Website ist in Kürze online!

Informationen: Mag. Barbara Pluch, Leitung Presse / Kulturvermittlung, Fotos: Wolfgang Simlinger, NÖ Festival und Kino GmbH, Minortitenplatz 4, 3500 Krems, tel +43/ (0) 2732/ 90 80 30 322, www.kinoimkesselhaus.at