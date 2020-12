ASTEG. Die Kleinregion ASTEG startet mit neu gewähltem Vorstand die Umsetzung des Kleinregionalen Strategieplanes 2020-2024.

Die erforderlichen Beschlüsse der Generalversammlung wurden Corona-bedingt als Umlaufbeschlüsse gefasst und die Ergebnisse bei der Vorstandssitzung am 26.11.2020, die von der NÖ.Regional online organisiert wurde, vorgestellt. Besprochen wurden dabei auch die Strategie-Umsetzung sowie die Zusammenarbeit mit LEADER Kamptal.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich aus den Bürgermeister/innen und Vizebürgermeister/innen der fünf ASTEG-Gemeinden Allentsteig, Echsenbach, Göpfritz an der Wild, Pölla und Schwarzenau zusammen. Die Vorstellung der Ergebnisse der Umlaufbeschlüsse erfolgte in der Vorstandssitzung am 26.11.2020. Diese wurde aufgrund des derzeitigen „harten Lockdowns“ von Regionalberaterin Manuela Hirzberger (NÖ.Regional) online via zoom organsiert. Die neuen Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl dankend an und legten gemeinsam die nächsten Schritte für die Umsetzung des Strategieplanes fest. Dabei werden die Regionsvertreter/innen mit Rat und Tat von der NÖ.Regional unterstützt.

„Nach Corona-bedingt mehrmaliger Verschiebung der Generalversammlung wurden die erforderlichen Wahlen und Beschlüsse nun im November 2020 über Umlaufbeschlüsse durchgeführt. Es freut mich, dass der neue Vorstand einstimmig gewählt wurde und die große Zustimmung zum Kleinregionalen Strategieplan hat gezeigt, dass wir mit der Zusammenarbeit auf dem richtigen Weg sind.“ sagt der frisch wiedergewählte Obmann Karl Elsigan (Bürgermeister der Marktgemeinde Schwarzenau).

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Zukunftsperspektiven der ASTEG definiert und im „Kleinregionalen Strategieplan 2020-2024“ festgeschrieben. Die Schwerpunkte der Zusammenarbeit, in die auch der Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜPL) seit vielen Jahren einbezogen wird, liegen in den Bereichen Genuss- und Radtourismus, Kooperation mit der Wirtschaft, Kommunikation zum Thema Breitband, Synergien in der Gemeindeverwaltung sowie Projekte im Bereich Mobilität und Nachbarschaftshilfe. Darüber hinaus soll auch der Regionsauftritt aufgefrischt und eine Online-Plattform geschaffen werden, die alles Wissenswerte zum Leben und Arbeiten in der Region bündelt.

An der Vorstandssitzung nahmen auch LEADER-Managerin Danja Mlinaritsch und ASTEGplus iProjekt GmbH-Geschäftsführer Herbert Stadlmann teil. Der ASTEG-Vorstand dankte beiden für ihre engagierte Arbeit für die Region und zeigte sich mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in den Gemeinden Allentsteig, Echsenbach und Pölla konnte dank des kompetenten Einsatzes von Herbert Stadlmann mit einer deutlichen Kosteneinsparung inzwischen fast vollständig umgesetzt werden. Mit tatkräftiger Unterstützung von Danja Mlinaritsch konnte zudem das gesamte für die ASTEG vorgesehene LEADER-Förderbudget (Mittel von Bund, Land und Europäischer Union) zur Gänze ausgeschöpft und damit Projekte wie beispielsweise die Radrunde Thayatal umgesetzt werden.

Foto: 20201126-FO-kr asteg-vorstandssitzung via zoom-(c) NÖ.Regional-Hirzberger.jpeg

Vorstandssitzung der ASTEG am 26.11.2020 via zoom

(Obmann BGM Karl Elsigan, Obmann Stv. BGM Jürgen Koppensteiner, Kassier VzBGM Werner Scheidl, Kassier Stv. BGM Günther Kröpfl, Schriftführer BGM Josef Baireder, Schriftführer Stv. BGM Silvia Riedl-Weixlbraun, weitere Vorstandsmitglieder VzBGM Elisabeth Klang, VzBGM Christian Kletzl, VzBGM Sandra Warnung, VzBGM Reinhard Poppinger, ASTEGplus iProjekt GmbH-Geschäftsführer Herbert Stadlmann, LEADER-Managerin Danja Mlinaritsch und Regionalberaterinnen der NÖ.Regional Manuela Hirzberger und Theresa Gerstorfer)

Copyright: NÖ.Regional/Hirzberger

