Krems: Die städtische Fachstelle für Integration geht auch in dieser herausfordernden Zeit aktiv auf Frauen zu, um sie in ihrem Lebensalltag zu unterstützen.

Durch Leih-Nähmaschinen und Materiallieferungen werden gemeinsam Schutzmasken für Kremserinnen und Kremser genäht.

In den Frauengruppen von Krems Interkulturell stehen Begegnung, aktive Freizeitgestaltung, Sprachförderung, ganzheitliche Gesundheit sowie individuelle Förderung und Alltagsbegleitung im Zentrum des gemeinsamen Handwerkens.

Die Frauennähgruppe ist vor 4 Jahren ins Leben gerufen worden. Wöchentlich treffen sich unter der ehrenamtlichen Anleitung von Anneliese Diem bis zu 20

Frauen zum gemeinsamen Tun, Austausch oder Spracherwerb.

„Die aktuelle Situation macht Gruppentreffen unmöglich. Es ist uns aber gerade jetzt wichtig aktiv Kontakt zu den Frauen zu halten. So ist die Idee entstanden, die Nähgruppe mobil zu machen“, berichtet Alice Grubich, fachliche Leiterin des Projektes. „Die Nähmaschinen und das Material werden kontaktlos von unseren MitarbeiterInnen von Tür zu Tür gebracht. Per Videochat und Telefon werden Schnitte, Nähanleitung und Tricks ausgetauscht und dabei auch die Alltagssituation in den eigenen vier Wänden besprochen“, so Grubich weiter. Gegen freiwillige Spenden werden die Masken auch postalisch verschickt.

Die städtische Fachstelle für Integration „Krems Interkulturell“ steht täglich von 12 bis 18 Uhr telefonisch unter 0676 / 840 803 204 oder per Mail unter office@krems-interkulturell.at für Informationen und individuelle Anliegen zur Verfügung.

