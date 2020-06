Krems: Bürgermeister Resch: „Ergebnis ist Ausdruck konsquenter professioneller Arbeit“

Zum dritten Mal in Folge wurde Krems in der Pöchhacker-Studie als zukunftsfähigster Bezirk Österreichs ermittelt. Beste Ergebnisse liefert die Stadt in den Bereichen Lebensqualität und demografische Entwicklung. Bei Wirtschaft & Innovation rückt Krems auf Platz 3 auf.

„Das neuerliche Top-Ergebnis im österreichweiten Bezirksranking macht deutlich, dass sich unsere strategische und gemeinsame politische Arbeit bezahlt macht“, freut sich Bürgermeister Dr. Reinhard Resch. „Es ist für mich die Bestätigung, dass wir mit unserem Stadtentwicklungskonzept krems 2030 und der darin formulierten Vision, die lebenswerteste Stadt im gesamten Donauraum zu sein, auf dem richtigen Weg sind“, so Resch.

Wie schon in den ersten beiden Ausgaben (2018 und 2019) kann sich Krems neuerlich über Platz 1 des österreichweiten Bezirks-Rankings freuen. Soouverän verteidigt Krems seine Spitzenposition bei Lebensqualität und demografischer Entwicklung. Bei Wirtschaft & Innovation steigt Krems erstmals unter die Top 3 auf (hinter Graz-Umgebung und Wiener Neustadt).

36 Indikatoren und 3500 Kennzahlen erhoben

Die Agentur Pöchhacker Innovation Consulting hat neuerlich alle 94 österreichischen Bezirke einem Vergleich unterzogen. Das Modell baut auf vier Themsäulen (Lebensqualität, Demografie, Arbeitsmarkt sowie Wirtschaft & Innovation) auf, über die 36 Indikatoren verteilt sind, und liefert 3500 Kennzahlen. Bei allen Indikatoren wurden Niveau und Entwicklungsdynamik betrachtet. Aufgrund der Ex-Post-Datengrundlage sind die Auswirkungen der Coronakrise in der aktuellen Studie noch nicht abgebildet.

Für die Studienautoren ist es „bemerkenswert, dass Krems seine Spitzenposition bei den demografischen Indikatoren und jenen zur Lebensqualität halten konnte“. Der Anteil junger Erwachsener an der Bevölkerung und die Geburtenrate haben sich in Krems in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt, die Stadt verzeichnet auch die besten Werte beim Zuzug junger Erwachsener. Als Indiz für die hohe Lebensqualität werden einerseits die starke Senkung der kommunalen Schulden und andererseits die hohe Dichte an Arztpraxen gewertet. In der Kategorie Wirtschaft & Innovation (Rang 3) punktet Krems mit einer hohen Unternehmensdichte, überdurchschnittlich vielen Beschäftigten im wissenschaftlichen Bereich und einer großen Gründungsdynamik. Im Arbeitsmarkt-Ranking konnte Krems bei Arbeitsplatzdichte und Bildungsniveau der Erwerbstätigen punkten.

Stadtmarketing-Chef Horst Berger: „Großes Potenzial für die Zukunft“

Das Ergebnis bestätigt auch die Einschätzung von Stadtmarketing-Manager Horst Berger: „Krems nimmt in vielen Bereichen Spitzenpositionen ein, sei es im Kunstbereich, Ausbildung, Kulinarik und als Einkaufsstadt. In allen Bereichen ist nachhaltige Entwicklung ebenso wichtig wie Zukunftsvisionen und positives Denken. Darauf legen wir in Krems großen Wert, und daraus resultiert ein großes Potenzial für die Zukunft“, erklärt Berger.

Johannes Scherk von Pöchhacker Innovation Consulting sagt: „Gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Bedeutung der Bezirke als unmittelbarer Lebens- und Arbeitsraum. In diesem Zusammenhang gewinnt die Zukunftsfähigkeit an Bedeutung, weil damit Lebensqualität, Enkommensmöglichkeiten und Entwicklungsdynamik verbunden sind.“

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick

10 Österreichs zukunftsfähigste Bezirke

1. Krems-Stadt 6. Wels-Stadt

2. Graz-Umgebung 7. Wels-Land

3. Lienz 8. Salzburg-Umgebung

4. Salzburg-Stadt 9. Graz

5. Kufstein 10. Klagenfurt

Die Top 3 in den einzelnen Bereichen:

Lebensqualität: 1. Krems-Stadt / 2. Graz-Umgebung / 3. Lienz

Demografie: 1. Krems-Stadt / 2. Wels / 3. Braunau

Wirtschaft & Innovation: 1. Graz-Umgebung / 2. Wiener Neustadt / 3. Krems-Stadt

Arbeitsmarkt: 1. Mödling / 2. Graz-Umgebung / 3. Deutschlandsberg (36. Krems-Stadt)

Bundesländer-Vergleich (gemessen an der Anzahl der Top-20-Bezirke im Bundesland):

Demografie: 1. Oberösterreich / 2. Niederösterreich / 3. Tirol & Vorarlberg

Wirtschaft & Innovation: 1. Niederösterreich & Steiermark / 3. Kärnten

Lebensqualität: 1. Niederösterreich / 2. Kärnten / 3. Tirol & Oberösterreich

Arbeitsmarkt: 1. Niederösterreich / 2. Steiermark / 3. Tirol & Oberösterreich

Niederösterreich-Ranking

Top-Aufsteiger 2020 im Niederösterreich-Vergleich ist der Bezirk Mistelbach mit einer Verbesserung um 39 Plätze (von Rang 69 auf 30). Zwettl verbessert sich vom 28. auf den 11. Platz und führt den NÖ-Vergleich mit den besten Indikatoren zur Lebensqualität an. Mit Rang 13 im österreichweiten Ranking ist Bruck an der Leitha Dritter im NÖ-Vergleich und punktet im Bereich Wirtschaft & Innovation. Wiener Neustadt verbesserte sich von Rang 31 auf Rang 15.

1. Krems-Stadt 6. Tulln

2. Zwettl 7. Mödling

3. Bruck / Leitha 8. Horn

4. Wiener Neustadt 9. Scheibbs

5. Waidhofen / Ybbs 10. Mistelbach

Die gesamte Studie „ Wie zukunftsfähig sind Österreichs Bezirke?“ zum Download: www.zukunftsranking.at

Foto: Krems ist die zukunftsfähigste Stadt Österreichs. Das freut Bürgermeister Dr. Reinhard Resch und Stadtmarketing-Geschäftsführer Mag. Horst Berger. Rechts im Bild: Studien-Co-Autor Johannes Scherk von Pöchhacker Innovation Consulting. © Stadt Krems

Ursula Altmann, Stadtkommunikation, Obere Landstraße 4, 3500 Krems, Tel.:+43 (0)2732/801-223, www.krems.gv.at