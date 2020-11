Krems Mit der Linie 1 ist nun auch die Sportmeile mit Ausportplatz, Badearena, Minigolfplatz und Sporthalle direkt mit dem Kremser Stadtbus zu erreichen.

Eine große Erleichterung für Jung und Alt.

Einen Lokalaugenschein bei der neuen Haltestelle, die sich an der Kreuzung von Sportplatzstraße und Strandbadstraße befindet, nahm dieser Tage eine Delegation des Gemeinderats vor.

Statt vier gibt es ab 14. Dezember sieben Buslinien. Die neue Linie 7 fährt durch Mitterau und Weinzierl in den Gewerbepark und zu den neuen Industriebetrieben im Osten der Stadt. Für die LerchenfelderInnen und LandersdorferInnen ist damit auch endlich ihr Postpartner mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Weiters gibt es ganz neue Stadtbuslinien nach Gneixendorf (Linie 5) und auf den Steindl (Linie 7).

Außerdem werden auf allen Linien neue Busse mit besserer Ausstattung und mehr Fassungsraum eingesetzt. Die ideale Gelegenheit den neuen Stadtbus sogar kostenlos zu testen, gibt es im Dezember an den Einkaufssamstagen, am 8. Dezember, am Heiligen Abend und zu Silvester.

Und alles das zu weitaus früheren Fahrzeiten als bisher, und auch abends länger. Die neuen Busse und den neuen Fahrplan gibt es allerdings erst ab dem Fahrplanwechsel, der am 14. Dezember in Kraft tritt.

Details, Fahrpläne und einen Übersichtsplan finden Sie auf www.krems.at/stadtbus

Im Bild von links: GR Kemal Yayla, GRin Gabriele Mayer (Klubobfrau), StR Prof. Helmut Mayer, Dipl.-Päd.in Andrea Bergmaier (Vorsitzende der SPÖ Mitterau-Weinzierl), Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier, GRin Elfie Kreitner und StR Günter Herz bei der neuen Stadtbushaltestelle in der Sportmeile

Mit besten Grüßen

Klub sozialdemokratischer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

der Stadt Krems an der Donau

Pressedienst

www.spoekrems.at