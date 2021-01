Krems: Weitere Programmänderungen aufgrund von COVID-19

Die aktuellen Ausstellungen Fiona Tan. Mit der anderen Hand / With the other hand in der Kunsthalle Krems und Lieselott Beschorner. Kunstbedürfnisanstalt in der Landesgalerie Niederösterreich waren aufgrund des neuerlichen Lockdowns nur für einen kurzen Zeitraum der Öffentlichkeit zugänglich. Beide Ausstellungen werden verlängert, damit Besucher/innen mehr Zeit bleibt, die spannenden künstlerischen Positionen in Krems zu sehen.

Die fotografischen und filmischen Arbeiten der in Amsterdam lebenden Künstlerin Fiona Tan sind bis 07.03.2021 in der Kunsthalle Krems ausgestellt. Die skurrile Welt aus Puppen, Tonköpfen und Abstraktionen der österreichischen Ausnahmekünstlerin Lieselott Beschorner kann bis 02.05.2021 in der Landesgalerie Niederösterreich besucht werden.

Weitere Programmänderungen

In der Kunsthalle Krems beginnt die Ausstellung Patricia Piccinini. Embracing the Future zwei Wochen später als geplant und wird über den Sommer hinaus verlängert (27.03. – 03.10.2021). Die für den Sommer angesetzte Ausstellung Margot Pilz. Selbstauslöserin rückt in den Herbst und endet im Frühling 2022 (23.10.2021 – 03.04.2022). Die Ausstellung der österreichischen Künstlerin Angelika Loderer wird ins Jahr 2022 verschoben.

In der Landesgalerie Niederösterreich wird die Präsentation des Fotowettbewerbs #MeineWachau, die im Rahmen der Ausstellung Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes im Frühling stattfinden sollte, in den Herbst verlegt (25.09. – 26.10.2021). Steinbrener, Dempf & Huber. Cliffhanger. Die Ausstellung endet einen Monat früher als ursprünglich geplant (22.05.– 12.09.2021).

Die übrigen Ausstellungstermine der Kunsthalle Krems und der Landesgalerie Niederösterreich bleiben unverändert. Keine Programmänderungen gibt es derzeit im Karikaturmuseum Krems und im Forum Frohner.

Das aktualisierte Ausstellungsprogramm der Kunstmeile Krems finden Sie unter kunstmeile.at sowie auf den Webseiten der einzelnen Häuser.

