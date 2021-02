Langenlois: Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Die Ereignisse im letzten Jahr hätten viel „Stoff“ für eine großartige Show der LALOFaschingsgilde in Langenlois geboten. Die anhaltende Pandemie und notwendigen Maßnahmen dazu machen einen Auftritt vor tausend Menschen im Stadtzentrum der Wein- und Gartenstadt heuer unmöglich. Daher kommt es in der 31-jährigen Erfolgsgeschichte der Faschingsgilde zur 1. Absage des beliebten Live-Kabarettprogramms!

Doch das LALO-Team hat sich trotzdem mit der Pandemie beschäftigt und zeigt stattdessen am Faschingsdienstag, 16. Februar 2021 ab 13:30 Uhr wichtige und dennoch humorvolle Erkenntnisse zur Corona-Krise online und mit dem nötigen Abstand auf ihrer Facebook-Seite und auf www.langenlois.at

Der Fasching soll auch in einer Zeit, wo ein Lockdown den anderen jagt, wo man vergeblich den Ausgang aus dem Verordnungsdschungel sucht und wo immer mehr Ge- und Verbote die gute Laune verderben, nicht spurlos an uns vorübergehen. So wird der rasende Reporter Leo Lästig mit seiner Dokureihe „Ins Land einehorch’n“ auf die Reise geschickt, um die Stimmung in der Region einzufangen. Lisi Launig und Leopold Lustig berichten in einer Sondersendung aus dem

Nachrichtenstudio. Am Ende informiert LALO noch von einer wissenschaftlichen Sensation: die beiden Gmoahackler Fraunz und Koarl haben den Lockdown genutzt und nach monatelanger Forschung im Homeoffice einen probaten Impfstoff gegen Covid19 entdeckt!

Für das leibliche Wohlbefinden in bewährter Form muss heuer selbst gesorgt werden! LALO empfiehlt Krapfen vom heimischen Bäcker, Leberkäs-Semmeln vom Fleischer des Vertrauens, Bier aus den ansässigen Brauereien und natürlich (Glüh-)Wein aus Österreichs größter Weinstadt!

Den nächsten Live-Auftritt plant die LALO-Faschingsgilde mit einem „Best of“ am Freitag, 13.8.2021 in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern!

Dienstag, 16. Februar 2021, ab 13:30 Uhr

Online unter „Aktuelles“ auf www.langenlois.at

Bildtext: Was machen die beiden „LALO-Gmoahackler“ im Weinkeller? Schluckimpfung? Homeoffice? © LALO

