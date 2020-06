Langenlois: Anneliese und Hermann Hagen aus Lustenau urlaubten bereits zum 40. Mal in Langenlois – dafür wurde ihnen herzlich gedankt.

Annelies und Hermann Hagen aus Lustenau sind im Jahr 1996 anlässlich einer Radtour mit ihrer sportlichen Gruppe ganz zufällig in der Weinstadt Langenlois gelandet. Kein Zufall war es allerdings, dass sich Bürgermeister Mag. Harald LEOPOLD und URSIN Haus-Geschäftsführer Wolfgang Schwarz mit einer kleinen illustren Runde im Garten von Karin und Erich Kroneder am 6. Juni 2020 getroffen haben. Dieser laue Sommerabend wurde nämlich genutzt, um das Ehepaar aus dem Ländle zu überraschen.

Die beiden Vorarlberger waren vor 24 Jahren die ersten Gäste bei „Wein und Wohnen Kroneder“. Damals hat sich das Winzerehepaar entschlossen, neben ihrem Weinbau auch Privatzimmer zu vermieten, um den direkten Kontakt zu den Kunden zu verstärken. Familie Hagen waren auch die ersten Gäste in der Coronazeit bei Familie Kroneder, die jetzt sofort nach den Tourismus-Lockerungen wieder an Langenlois gedacht haben und sich in die Kamptalstadt aufmachten.

Auch der Plan des Winzerpaares Kroneder ist nach fast 25 Jahren aufgegangen. Einige Faktoren haben dabei geholfen, unter anderem die positive Entwicklung der Stadt Langenlois im touristischen Bereich. Die Hagens kommen seitdem regelmäßig im Frühling und im Herbst nach Langenlois und schätzen die Gemeinde wirklich mit all ihren touristischen und kulinarischen Angeboten. Mehr als 46.000 Kilometer haben die beiden für diese Urlaube ins Kamptal zurückgelegt.

Heuer im Juni war es das 40. Mal, dass sie als Stammgäste bei „Wein und Wohnen Kroneder“ herzlich willkommen geheißen wurden. Dafür dankte die Gemeindevertretung sehr herzlich mit Urkunde und wohl überlegten Geschenken, die man erst 2021 einlösen kann.

„Gästebindung ist eben wichtig“, schmunzelte Wolfgang Schwarz vom Ursin Haus. Die Hagens kommen sicherlich bald wieder. Überraschung zum 40er-Jubiläum gelungen: Bei guten Gastgebern werden aus Kunden gute Freunde, die Langenlois besonders schätzen. Erich und Karin Kroneder überraschten Annelies und Hermann Hagen mit einer besonderen Gästeehrung durch Bürgermeister Harald Leopold und Wolfgang Schwarz. Foto: Ulli Paur

Informationen: Ulli Paur, Stadtgemeinde Langenlois, Stadtamtsdirektion – Pressestelle, Rathausstraße 2, 3550 Langenlois, T +43 (0)2734/2101-14,

ulrike.paur@langenlois.gv.at , www.langenlois.gv.at