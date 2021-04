Krems: Volksschule Hafnerplatz als Leseschule ausgezeichnet

Lesekultur und Leseförderung haben an der Volksschule Hafnerplatz einen besonders hohen Stellenwert. Für ihr Engagement ist die Schule vom Land NÖ mit dem Lesegütesiegel ausgezeichnet worden.

„Kinder sind wissbegierig und schauen gerne in Bücher. Sie lesen umso lieber, je besser sie es können“, weiß Daniela Ebner, Direktorin der Volksschulen Hafnerplatz und Rehberg. Die Schlussfolgerung: „Wer gerne liest, lernt auch leichter!“ Für sie stehen Lesekompetenz und Lesefreude an oberster Stelle in der elementarpädagogischen Arbeit. Die Verleihung des Lesegütesiegels hat die Qualität der Volksschule Hafnerplatz als Leseschule unterstrichen. Die Volksschule Rehberg hat diese Auszeichnung schon vor einigen Jahren erlangt.

Bildungsdirektion verleiht Lesegütesiegel

Lesen ist der Schlüssel zur nachhaltigen Bildung. Diesen ihren SchülerInnen auszuhändigen, haben sich Leseschulen vorgenommen. Um das Lesegütesiegel zu erlangen, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Lesen soll in allen Lernbereichen „sichtbar“ sein. Dazu sind verschiedene Lesebereiche und -zonen in der Schule eingerichtet, wohin sich die Kinder mit einem Buch zurückziehen können. Eine wichtige Rolle nimmt die Schulbibliothek ein. Ausgebildete SchulbibliothekarInnen pflegen den Bestand an gedruckten und digitalen Medien und stehen bei der Auswahl beratend zur Seite. Wichtige Förderer und Vorbilder in Sachen Leseförderung sind auch die Eltern. Sie erhalten durch die PädagogInnen wertvolle Unterstützung und Informationen rund ums Lesen.



Bücherei als Lesepartner

In der Stadtbücherei & Mediathek haben die Kremser Schulen eine starke Unterstützung. So kommen leseeifrige Schulklassen in den Genuss einer Klassenkarte, wenn sie als Gruppe die Bücherei besuchen. Die Klassenkarte kostet 11 Euro pro Jahr, unabhängig von der Klassengröße. Für Schulklassen der öffentlichen Kremser Volksschulen stellt Bücherei-Leiterin Claudia Skopal je nach Bestellung ganze „Bücherkisten“ zusammen, die sie mit Medien zu ausgewählten Themen für eine bestimmte Schulstufe befüllt.

Lesegütesiegel: Verliehen durch Bildungsdirektion NÖ und ARGE Lesen NÖ an NÖ Schulen; Kriterien: bestimmte Standards betreffend Leseumfeld, Lesekultur, Förderung der Lesekompetenz und literarische Bildung.

Foto: Eine Bücherkiste ist eine Schatzkiste für lesehungrige Kids. Claudia Skopal hat eine neue Bücherkiste in die Volksschule Hafnerplatz geliefert, und die Kinder der Vorschulklasse mit Padagogin Anna Sajovic haben die Schätze sofort gehoben © Stadt Krems

