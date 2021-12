Lockdown-Ende: Lions Advent Bücher-Flohmarkt öffnet am 13. Dezember um 14 Uhr: Nach dem Ende des Lockdowns freut sich der Lions Club Krems/Donau am Montag, 13. Dezember, nun endlich seinen beliebten Bücher-Flohmarkt in der Kremser Altstadt eröffnen zu können.

Außerdem wird dieser nicht bis Ende Dezember, sondern bis Ende Jänner 2022 dauern.

Alljährlich im Advent sammelt der Lions Club Krems/Donau Lesestoff, CDs, DVDs, Schallplatten und manche Rarität und bietet diese an, um Spenden für seine karitativen Aktionen zu sammeln. Heuer findet der beliebte Lions Advent Bücher-Flohmarkt in der Oberen Landstraße 15 (vormals Drogerie Müller) in Krems statt.

Am Montag, 13. Dezember, um 14 Uhr findet die Eröffnung statt. Geöffnet hat der Bücher-Flohmarkt aufgrund des Lockdowns nun verlängert bis 29. Jänner. Montag bis Freitag, von 14 bis 18 Uhr, an Samstagen von 10 bis 18 Uhr, am Freitag, 31. Dezember, von 10 bis 14 Uhr, und am Samstag, 1. Jänner, von 14 bis 18 Uhr. Für alle Besucherinnen und Besucher gelten die aktuell gültigen Regeln der Covid-19-Präventionsmaßnahmen.

Jede und jeder, die oder der helfen möchte, kann dies gerne tun und zwar durch ihren oder seinen Besuch und durch Spenden von Büchern, CDs, DVDs oder Schallplatten.

BILDTEXT

In der Oberen Landstraße 15 öffnet am 13. Dezember der Lions Advent Bücher-Flohmarkt.

Archivbild 2019: v.l.n.r. Mag. Ernesto Helldorff, Barbara und Martina Hackel sowie Mag. Thomas Neuhauser

Fotocredit: LC Krems/Donau

