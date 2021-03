Krems: Bgm. Resch dankt langjährigem Lokal-Sportjournalist Bert Bauer

Der NÖN-Sportredakteur Bert Bauer hat das 100-jährige Jubiläum des Kremser Sportclubs im Vorjahr zum Anlass genommen, in Eigeninitiative eine Festschrift zu verfassen. Diese präsentierte er Bürgermeister Dr. Reinhard Resch.

Er ist aus der lokalen Sportszene nicht wegzudenken: Jahrzehntelang leitete Bert Bauer die Sportredaktion der NÖN Krems. Selbst ein leidenschaftlicher und vielseitiger Sportler, ist er vor allem dem Kremser Traditions-Fußballklub KSC verbunden. Und dieser feierte vergangenes Jahr seinen 100. Geburtstag. Das Jubiläum war für Bert Bauer Anlass, eine Festschrft für den Verein zu gestalten, der in den späten 1980er Jahren einen einzigartigen Höhenflug erlebte. Unter dem Titel „Magic Moments“ erinnert er darin an den Cupsieg 1988 und an die Teilnahme des KSC am Europacup.

Wegen der Pandemie fiel das Jubiläumsfest zwar aus, die Festschrift wurde aber fertiggestellt. Ein Exepmplar überreichte er nun Bürgermeister Dr. Reinhard Resch, der sich für den „selbstlosen Einsatz“ des Sportredakteurs bedankte. Dieser kündigt eine Fortsetzungsausgabe an. Unter dem Motto „Der KSC ist wieder da“ wird er die jüngsten Erfolge des Klubs bis in die Gegenwart skizzieren und lässt ehemalige Spieler zu Wort kommen.

Foto: © Stadt Krems,

Ursula Altmann

Stadtkommunikation, Marketing & Sales

Magistrat der Stadt Krems

Obere Landstraße 4

A-3500 Krems

/ T +43 (0)2732/801 227

M +43 (0)676/848 828 227

/http://www.krems.gv.at