Langenlois: In Zeiten von Corona muss sich die Tradition hintanstellen. Vielerorts feiert man Ende April den 1. Mai.

Das weit sichtbare Symbol des Maibaumes wird meist unter reger Anteilnahme der Bevölkerung aufgestellt. Covid-19 hat das alles heuer unterbunden. Gesetzliche Vorschriften besagen, dass das Aufstellen dieser Bäume an einem öffentlichen Ort mit Teilnehmern grundsätzlich verboten ist.

Vereine und die Bevölkerung haben daher heuer leider das Nachsehen. An gemeinsame gemütliche Stunden mit Blasmusik und Bratwürstelduft darf man erst wieder fürs nächste Jahr hoffen. Langenlois ist aber trotzdem eine der wenigen Städte, wo seit 29. April 2020, 14.15 Uhr, so wie alle Jahre, eine stattliche, schön geschmückte Fichte im Stadtzentrum am Holzplatz steht. 25 Meter hoch ist der Baum aus dem gemeindeeigenen Forstgut, der in der Nähe des Stausees Kronsegg gestanden ist. Somit ging der Wunsch von Bürgermeister Mag. Harald LEOPOLD in Erfüllung, weil eben Gemeindemitarbeiter im Rahmen ihrer Berufsausübung unter Einhaltung erforderlicher Sicherheitsmaßnahmen diese Maibäume schlussendlich doch aufstellen dürfen.

Traditionellerweise widmen die Langenloiser Gemeindebediensteten seit Jahrzehnten den Maibaum dem jeweiligen Bürgermeister. Heuer ist es einmal umgekehrt. Was immer ein Maibaum auch symbolisieren soll: „Mit diesem ‚Fruchtbarkeitssymbol‘ möchte ich mich heuer nicht nur bei der verantwortungsbewussten Bevölkerung, sondern vor allem auch bei allen Menschen, die in der Corona-Krise ihre besonders wertvollen Beiträge geleistet haben, bedanken. Sie haben besonders engagiert die Versorgung auf allen Gebieten im sehr eingeschränkten Alltag reibungslos aufrecht erhalten“, so Bürgermeister Mag. Harald LEOPOLD, der damit ein Zeichen für Gemeinschaft setzt.

Foto mit Seltenheitswert: Corona-Maibaum als Fingerzeig für Gemeinschaft, der sogar bei lang ersehntem Regen von den Bauhofmitarbeitern ohne viel Aufsehen aufgestellt wurde. Fotos: Ulli Paur / Stadtgemeinde Langenlois

