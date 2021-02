Stift Göttweig: Alljährlich öffnet das Benediktinerstift Göttweig rund um das Hochfest des Heiligen Benedikt seine Pforten für die Besucher.

Heuer endet die Winterpause im Museum früher: alle Kultur- und Kunstinteressierten können ab 12. Februar jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Museum im Kaisertrakt besuchen.

Strenge Hygienestandards tragen dazu bei, einen Besuch so sicher wie möglich zu gestalten. Alle Mitarbeiter mit Gästekontakt werden regelmäßig getestet, im Kassenbereich sind Plexiglaswände montiert, ein kontaktloses Bezahlen ist genauso selbstverständlich wie Desinfektionsmittelspender beim Ein-/Ausgang. „Mit diesen Maß-nahmen wollen wir unsere Gäste und unsere MitarbeiterInnen schützen. Nach diesen herausfordernden Wochen bieten wir mit diesem außergewöhnlichen Angebot ein exklusives Kulturerlebnis“ – so Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Leiterin Tourismus und Kultur.

Geplant ist auch, dass noch im Februar an den Wochenenden der Klosterladen öffnet. Die weiteren touristischen Betriebe wie Stiftsrestaurant, Veranstaltungsbereich, und Gästehaus Stift Göttweig bleiben bis 19. März 2021 in Winterpause.

Die Stiftskirche sowie der Stiftshof sind täglich von 6.00 bis 18.00 geöffnet. Öffentliche Gottesdienste werden ab 7. Februar 2021 wieder zu den gewohnten Uhrzeiten – sonntags 7.30 Uhr und 10.00 Uhr, wochentags um 6.45 Uhr – gefeiert. Die Teilnahme am Chorgebet ist derzeit nicht möglich.

In allen Innenräumen des Museums und auch der Stiftskirche ist von Gästen aus-nahmslos eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil zu tragen. Zu Personen, die nicht im selben Haushalt leben, ist ein 2 Meter Abstand zu halten.



Bildtext: Im Benediktinerstift Göttweig öffnet ab 12. Februar das Museum im Kaisertrakt. Jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr können sich Gäste an diesem Kulturerlebnis erfreuen.

