Nach Ostern: Altstoffsammelzentrum wieder offen Covid-19-Schutzmaßnahmen unbedingt einhalten!

Krems: Ab 14. April hält das Altstoffsammelzentrum Rechte Kremszeile seine Pforten wieder offen, in der ersten Woche sogar am Mittwoch. Aus Gründen des Schutzes für Benutzer und Mitarbeiter appelliert die städtische Abfallwirtschaft, die Möglichkeit der Entsorgung nur in dringenden Fällen zu nutzen.

Mit der schrittweisen Lockerung der Covid-19-Ausgangsbeschränkungen möchte die Stadt Krems ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, das Altstoffsammelzentrum Rechte Kremszeile (ASZ) wieder zu nutzen. Ab kommendem Dienstag, 14. April, nimmt das ASZ daher wieder seinen Betrieb zu den regulären Öffnungszeiten auf.

Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe verwenden

Allerdings müssen sämtliche Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Das heißt, wer seine Abfälle im ASZ entsorgen möchte, muss unbedingt einen Mund-Nasenschutz und Handschuhe (Arbeits- oder Einweghandschuhe) tragen. Außerdem ist der Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Besuchern bzw. Mitarbeitern zu berücksichtigen. Geöffnet ist zu den regulären Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 8 bis 16 Uhr), und wegen des erwarteten Ansturms ausnahmsweise am Mittwoch, 15. April, ebenfalls von 8 bis 16 Uhr.

Entrümpelungsaktionen aufschieben!

Bereichsleiter Mag. Roland Dewisch richtet dennoch eine Bitte an die Kremserinnen und Kremser: „Helfen Sie uns, einen großen Ansturm an den ersten Öffnungstagen zu vermeiden und verschieben Sie bitte große Entrümpelungsaktionen auf die Zeit nach der Krise. Kommen Sie alleine oder höchstens zu zweit, wenn Sie jemanden als Unterstützung beim Entladen brauchen!“ Bei zu großem Personenandrang seien Staus, lange Wartezeiten und neuerliche Zugangsbeschränkungen die Folge, verweist er auf die strengen Covid-19-Auflagen. Ein weiterer Appell: „Entsorgen sie ihren Sperrmüll nicht bei den Müllinseln! Damit erschweren Sie uns die Arbeit und machen sich strafbar“, so Dewisch.

Das ASZ Rechte Kremszeile ist ab 14. April regulär geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag, von 8 bis 16 Uhr. Zusätzlich ausnahmsweise auch Mittwoch, 15. April, 8-16 Uhr. Nähere Info: Tel 02732/801- 652, abfallberatung@krems.gv.at