Krems: Rosie Bachinger leitet Präsidialamt und Stadtkommunikation

Krems – Rosemarie Bachinger hat am 1. März ihre Stelle als Leiterin des Präsidialamts und der Stabstelle Stadtkommunikation, Marketing & Sales angetreten. Sie hatte sich im Hearing als beste Kandidatin durchgesetzt.

Rosemarie Bachinger sammelte in ihrer bisherigen Karriere vielfältige Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Marketing. So arbeitete sie viele Jahre in der Bauindustrie als Key Account Managerin und im Marketing & Sales. Zuvor führte sie in einem Familienunternehmen mehrere Gastronomiebetriebe und war in einem internationalen Hotel tätig.



Bachinger ist gebürtige Pielachtalerin und lebt in St. Pölten und Krems. Sie ist Mutter von drei Kindern im Alter zwischen 18 und 32 Jahren. Einen engen Krems-Bezug gibt es für sie seit mehreren Jahren durch ihre Funktion als Vorständin des Vereins HTL-Connect der HTL Krems. An der Donauuniversität Krems absolvierte sie das Master-Studium in Wirtschafts- und Organisationspsychologie.

Ihre Erfahrungen im Projektmanagement, in der PR und Kommunikation möchte sie in der neuen Position am Magistrat voll zum Einsatz bringen. Neben interner Organisation und Kommunikation für die Betriebe der Stadt ist ihr die verstärkte Zusammenarbeit mit externen Bereichen wie etwa dem Stadtmarketing ein wichtiges Anliegen. „Krems ist für mich eine der schönsten Städte mit einer reichen vielfältigen Kultur und einer lebendigen Bildungslandschaft. Hier meinen Beitrag zu leisten, die Stadt für alle Generationen noch lebenswerter und attraktiver zu gestalten, ist mir große Ehre und Freude“, sagt Rosie Bachinger.

