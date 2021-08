Krems: Bgm. Resch auf Kennenlern-Besuch bei Dr. Hanna Prillinger

Zahnärztin Dr. Hanna Prillinger hat im Wienertor Center eine hochmoderne Praxis eröffnet. Die Zahngesundheit aller Generationen (alle Kassen) steht im Mittelpunkt.

Hanna Prillinger hat seit ihrer Schulzeit am BG Piaristengasse einen engen Bezug zur Stadt. Sie absolvierte ihr Studium an der Medizinischen Universität Wien, arbeitete als Assistenzärztin an der Uniklinik und sammelte Berufserfahrung im In- und Ausland. Bürgermeister Dr. Reinhard Resch stattete der jungen Zahnärztin einen Kennenlern-Besuch ab und wünschte ihr viel Erfolg.

Dr. Hanna Prillinger, Wachaustraße 42-48

office@zahn-krems.at

www.zahn-krems.at.

Foto: Bürgermeister Dr. Reinhard Resch auf Kennenlern-Besuch beim Team von Zahnärztin Dr. Hanna Prillinger. © Stadt Krems,

