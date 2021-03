Krems: Neuer bilingualer Weiterbildungslehrgang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, LL.M.“

Im Oktober startet der neue bilinguale Lehrgang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, LL.M.“ am Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen der Universität für Weiterbildung Krems. Der 60 ECTS umfassende Lehrgang kann ab Oktober 2021 in drei Semestern aufgrund innovativer Lehrformate besonders gut berufsbegleitend studiert werden.

„Der Kanzleialltag ist bilingual – das neue Weiterbildungsstudium ‚Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, LL.M.‘ daher auch!“, zeigt sich Univ.-Prof. DDr. Thomas Ratka, LL.M. vom neuen Format überzeugt. Der Lehrgang fokussiert zudem nicht nur auf das europäische und internationale Wirtschaftsrecht, sondern bereitet seine Studierenden auch auf die klientensichere Anwendung der englischen Fachsprache vor. Oftmals werden Weiterbildungslehrgänge lediglich in deutscher oder englischer Sprache angeboten, was der (zweisprachigen) anwaltlichen Realität aber nicht entspricht. Daher werden die Lehrveranstaltungen im Verhältnis von 60:40 in deutscher und englischer Sprache abgehalten. Weitere Besonderheit: Auch das US-Wirtschaftsrecht wird umfassend behandelt, da ihm in der Praxis eine hohe Bedeutung zukommt: „Das Recht der USA dominiert bei internationalen Verträgen sowie bei Transaktionen im anglo-amerikanischen Raum. Für Europa sind die USA der wichtigste Handelspartner und die Geschäftsbeziehungen dadurch sehr eng. Durch die sehr weit ausgelegte Jurisdiktion US-amerikanischer Gerichte kann man aber auch relativ schnell unfreiwillig mit US-Recht und US-Gerichten konfrontiert sein“, weiß Dr. Robin Lumsden, LL.M., Partner bei Lumsden and Partners Attorneys at Law, als Rechtsanwalt in New York, Washington D.C. und Österreich zugelassen, und Vortragender des neuen Lehrgangs.

Ein weiteres Asset stellt die vergleichsweise besonders gute Studierbarkeit dar: Durch die volle elektronische Übertragung der Präsenzlehrveranstaltungen nach Hause wird maximale Flexibilität für das berufsbegleitende Studieren ermöglicht. Man kann an den Lehrveranstaltungen daher entweder in Präsenz vor Ort am Campus oder von Zuhause aus live über den Computer teilnehmen. Darüber hinaus werden einzelne Module als „Blended Learning Einheiten“ abgehalten. Schließlich besticht der neue Lehrgang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, LL.M.“ auch durch seine berufsanfängerfreundliche Studiengebühr von € 7.900,- und deren steuerliche Absetzbarkeit bei der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht, LL.M.

Beginn: Oktober 2021

Dauer: 3 Semester, in Modulen (60 ECTS)

Kosten: € 7.900,-

Sprache: Deutsch und Englisch

Veranstalter: Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen der Donau-Universität Krems

Weitere Informationen und Kontakt unter www.donau-uni.ac.at/eiwr oder per E-Mail an eiwr@donau-uni.ac.at

Rückfragen

Univ.-Prof. DDr. Thomas Ratka, LL.M.

Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen

Donau-Universität Krems

Tel. +43 (0)2732 893-2400

thomas.ratka@donau-uni.ac.at

www.donau-uni.ac.at/drib