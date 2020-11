Krems: Lerchenfeld und Landersdorf profitieren enorm vom neuen Stadtbus ab 14. Dezember 2020

Für die Stadtteile Lerchenfeld und Landersdorf bringt der neue Stadtbus ab 14. Dezember 2020 viele Vorteile. Die bestehende Linie 3 fährt zusätzlich vier Mal in der Früh und einmal am Abend. Die neue Linie 7 fährt in den Gewerbepark und zu den neuen Industriebetrieben im Osten der Stadt. Für die LerchenfelderInnen und LandersdorferInnen ist somit auch endlich der Postpartner mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Weiters gibt es ganz neue Stadtbuslinien nach Gneixendorf und auf den Steindl. Mit der Linie 1 ist nun auch die Sportmeile mit Ausportplatz, Badearena, Minigolfplatz und Sporthalle direkt zu erreichen. Und alles das zu weitaus früheren Zeiten als bisher, und auch abends länger.

Außerdem werden auf allen Linien neue Busse mit besserer Ausstattung und mehr Fassungsraum eingesetzt. Die ideale Gelegenheit den neuen Stadtbus sogar kostenlos zu testen gibt es im Dezember an den Einkaufssamstagen, am 8. Dezember, am Heiligen Abend und zu Silvester. Die neuen Busse und den neuen Fahrplan gibt es allerdings erst ab dem Fahrplanwechsel, der am 14. Dezember in Kraft tritt.

Gemeinderat Thomas Jascha und Stadtrat Werner Stöberl freuen sich gemeinsam mit den LerchenfelderInnen und LandersdorferInnen über die gewaltigen Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs in ganz Krems. Hier im Bild mit der Pensionistin Maria Dietz und der der jungen Mutter Nicole Sommer.

Details, Fahrpläne und einen Übersichtsplan finden Sie auf www.krems.at/stadtbus

Im Bild von links: StR Werner Stöberl, Maria Dietz, Nicole Sommer, GR Thomas Jascha (Vorsitzender SPÖ Lerchernfeld-Landersdorf) bei der Stadtbushaltestelle in der Koloman-Wallisch-Straße

