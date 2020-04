Krems: Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Krise, musste das 2. Open-Air am Kremser Südtirolerplatz um ein Jahr verschoben werden.

Wie Anfang der Woche von der Regierung verkündet, werden im Zuge der Corona-Krise die Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen noch auf ungewisse Zeit ausgedehnt. Somit ist auch der 2. Kremser Musikfrühling betroffen, der ursprünglich für den 29. und 30. Mai 2020 geplant gewesen wäre.

Für rund 5.000 Fans von „Silbermond“, den „Seer“ und Thorsteinn Einarsson gibt es trotzdem gute Neuigkeiten, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das Kremser Open-Air wird genau ein Jahr später über die Bühne gehen. Der neue Termin ist somit der 28. und 29. Mai 2021. Alle aktuell verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und dienen als Eintrittskarten für den neuen Termin. „Es ist schade, dass unser 2. Kremser Musikfrühling nicht wie geplant heuer stattfinden kann. Gerade jetzt wären wir in der heißen Planungsphase gewesen. Aber Gesundheit geht natürlich immer vor“, sagt Veranstalter Othmar Seidl und ergänzt: „Dennoch sind wir sehr froh, dass wir gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern einen neuen Termin finden konnten, an dem alle Zeit haben. Somit steht einem musikalischen Wochenende im Mai 2021 nichts im Wege.“

Neue Reihenfolge

An den hochkarätigen Acts des Kremser Musikfrühlings hat sich somit nichts geändert, jedoch die Reihenfolge ist neu: Den Auftakt am Freitag, 28. Mai 2021, geben die Countryband „Nashville“ und die steirische Mundartband „Seer“. Am Samstag, 29. Mai 2021, folgen dann die Konzerte von Thorsteinn Einarsson und „Silbermond“. Wichtig für alle Kartenbesitzer ist, dass ihre Tickets für das jeweilige Konzert gelten. „Wer jetzt eine Karte für ‚Silbermond‘ hat, kann automatisch das Konzert von ‚Silbermond‘ im nächsten Jahr besuchen. Es geht immer um den Act“, erklärt Othmar Seidl und setzt fort: „Natürlich können weiterhin Tickets gekauft werden – sie gelten für den neuen Termin im kommenden Jahr.“ Und mittels der Print@home-Funktion von Ö-Ticket können diese sogar kontaktlos zu Hause ausgedruckt und als Ostergeschenk verschickt werden.

2. Kremser Musikfrühling

Neuer Termin: 28.-29. Mai 2021

Wo (unverändert): Südtirolerplatz, 3500 Krems an der Donau

Acts (in neuer Reihenfolge): 28.5.2021: Seer; opening act: Nashville

29.5.2021: Thorsteinn Einarsson; Silbermond

Tickets unter www.steinertor.at sowie bei Ö-Ticket.

Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Act.

Dank der Zusammenarbeit aller Beteiligten, konnte der 2. Kremser Musikfrühling mitsamt seinem hochkarätigen Programm um ein Jahr verschoben werden. Die „Seer“, Thorsteinn Einarsson und „Silbermond“ werden nun in geänderter Reihenfolge am 28. & 29. Mai 2021 live am Südtirolerplatz zu erleben sein. Fotocredit: Studio Ideenladen

