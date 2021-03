Krems: Vollständig online durchgeführter Lehrgang an der Donau-Universität Krems in Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule startet im November 2021

Die weltweit vernetzte Wirtschaft macht Kenntnisse des internationalen Wirtschaftsrechts für die Tätigkeit in grenzübergreifend agierenden Unternehmen und Anwaltssozietäten unerlässlich. Der neue Universitätslehrgang „International Business Law, LL.M.“ (Master of Laws), den die Universität für Weiterbildung Krems in Kooperation mit der deutschen Steinbeis-Hochschule durchführt, vermittelt wissenschaftlich fundierte Weiterbildung, orientiert an den rechtlichen Bedürfnissen einer globalisierten Wirtschaft.

Mit der voranschreitenden Globalisierung der Wirtschaft geht zugleich eine zunehmende Internationalisierung wirtschaftsrechtlicher Problemstellungen einher. An diesem Punkt setzt der neue Universitätslehrgang „International Business Law, LL.M.“ an, den das Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen der Donau-Universität Krems ab November 2021 durchführt. Wissenschaftlich fundiert werden die Studierenden auf die juristischen Herausforderungen einer über nationale Grenzen hinweg vernetzten Wirtschaft vorbereitet. Der zur Gänze online stattfindende Vollzeit-Lehrgang dauert zwei Semester und wird mit einem Master of Laws (LL.M.) abgeschlossen. Die Unterrichtssprache ist – dem Gedanken der Internationalität Rechnung tragend – Englisch. Der internationale Ansatz zeigt sich nicht nur an Lehrinhalten und Unterrichtssprache, sondern auch anhand einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit einem renommierten Partner: „Durch den Onlinemodus und die Kooperation mit der deutschen Steinbeis-Hochschule sind zugleich Ortsunabhängigkeit und Flexibilität sowie Interaktion von Studierenden und Lehrenden in einem internationalen Netzwerk möglich“, erläutert Co-Programmdirektor Ass.-Prof. Dr. Gabriel M. Lentner, stellvertretender Leiter des Departments für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen, die Vorzüge des Formats.

Zielgruppe und Inhalt

Dieser Lehrgang richtet sich an gegenwärtige und künftige Fach- und Führungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen, für die aktuelles wirtschaftsrechtliches Wissen unerlässlich ist. Das betrifft mittelständische Unternehmen ebenso, wie Personal- oder Rechtsabteilungen von Großunternehmen, international tätige Anwaltssozietäten, Verbände, Banken, Wirtschaftskanzleien und auch die Verwaltung. Das inhaltliche Konzept des Lehrgangs geht daher stark auf die Bedürfnisse der wirtschaftsrechtlichen Praxis ein. Im Fokus stehen materiell- und verfahrensrechtliche Anwendungsfragen derjenigen Fachgebiete, die für die Tätigkeit in internationalen Unternehmen, Wirtschaftskanzleien und Rechtsabteilungen von zentraler Bedeutung sind. Zusätzlich zu fundiertem Basiswissen erlangen die Studierenden spezielle und vertiefende Kenntnisse im internationalen Kauf- und Handelsrecht, Arbeits- und Gesellschaftsrecht, in der internationalen Streitbeilegung, sowie in Spezialgebieten wie Kapitalmarkt- und Steuerrecht. Dank des internationalen Teilnehmerkreises fließt eine sehr bereichernde rechtsvergleichende Perspektive ein.

Weitere Informationen: www.donau-uni.ac.at/ibl

International Business Law, LL.M.

Start: November 2021

Dauer: zwei Semester (60 ECTS)

Abschluss: Master of Laws (LL.M.)

Modus: E-Learning

Sprache: Englisch

Spezialisierung: Durch individuelles Law Project möglich

Online Infoveranstaltungen

Donnerstag, 18. März 2021, 18:00–18:45 CET

Donnerstag, 24. Juni 2021, 18:00–18:45 CET

Dienstag, 14. September 2021, 18:00–18:45 CET

Terminübersicht und Zoom-Link zur Veranstaltung: www.donau-uni.ac.at/info-recht

Rückfragen

Ass.-Prof. Mag. Dr. Gabriel M. Lentner

stv. Leiter des Departments für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen

Donau-Universität Krems

Telefon: +43 (0)2732 893-2429

E-Mail: gabriel.lentner@donau-uni.ac.at

http://www.donau-uni.ac.at/recht