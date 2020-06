Krems: Dieser Tage gab es die Neueröffnung des Geschäfts „ChristallSchmuck“ in Krems, Obere Landstraße 4.

In dem Innenstadtgeschäft neben der Mohren Apotheke war lange Jahre ein Blumengeschäft untergebracht. Christine Hagen bietet hier nun Modeschmuck, Trendschmuck und Accessoires im passenden Ambiente an. In ihrem Verkaufsteam finden sich auch Monika Fichtinger und Waltraud Auer.

Zur gelungenen Eröffnung gratulierte eine Delegation der Stadtgemeinde, die sich vom Angebot und von der einladenden Gestaltung des Geschäfts begeistert zeigte und der Inhaberin und ihrem Team viel Erfolg wünschte. Natürlich wurde auch gleich fleißig gustiert und eingekauft.

Im Bild von links: GR Alfred Friedl, GRin Elfie Kreitner, StR Günter Herz, StR Prof. Helmut Mayer, Geschäftsinhaberin Christine Hagen, GR Mag. Klaus Bergmaier, Monika Fichtinger, Waltraud Auer, Dipl-Päd.in Andrea Bergmaier

