Bezirk Krems: Seit dem Jahr 2005 organisiert der PSV Krems/Land das Night-Race am Jauerling. Insgesamt konnte die Veranstaltung bereits zum 14. Male durchgeführt werden.

Im Bild: Das Team von CI iR Manfred Dornhackl nach der Siegerehrung im Zielbereich der Jauerling-Arena

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Firma emc-böheimkirchen und weiteren Gästen konnten 91 Starter bei tollen Pistenbedingungen am Jauerling begrüßt werden.

Im Bild: Sieger Manfred Dornhackl – ehem. BPK Krems/Land, 2. Platz Franz Großberger Jahrgang 1947 ehem. PI Waidhofen/Ybbs, 3. Johann Kainz – ehem. AGM Gmünd

Am Vortag schneite es und so erlebten wir gemeinsam ein Winter-Wonder-Land im kleinen Schigebiet in der Wachau.

GenMjr Franz Popp, BA MA, welcher seit der Geburtsstunde des Rennens die Schirmherrschaft über die Veranstaltung inne hat, konnte neben den Sponsorvertretern emc-böheimkirchen, Weingut Nothnagl, Obsthof Reisinger und ÖBV – Judith Schneider auch den Bürgermeister von Maria Laach, Edmund Binder, den Bezirkspolizeikommandanten Manfred Matousovsky und Nationalrat Fritz Ofenauer bei der Siegerehrung begrüßen.

Im Bild: Siegerehrung der Allgemeinen Klasse : 1. Platz David Essletzbichler (BZS Ybbs), 2. Platz Jan Leberzipf (PI Klosterneuburg) und 3. Platz Daniel Klaus

Die jüngste Teilnehmerin mit gerade einmal 5 Jahren belegte in der Mädchenklasse den 3. Platz. Der älteste Teilnehmer, Franz Großberger, ehemals PI Waidhofen/Ybbs, wurde 72-jährig in der AK IV beachtlicher Zweiter.

Nach der Veranstaltung trafen sich die Sportler und Gäste in der Talstation und konnten die Fotos der Veranstaltungen aus dem Jahre 2005 – 2008 begutachten und über so manches Erlebnis beim Night-Race wurde bis nach Mitternacht diskutiert.

Im Bild: Snowboard Bewerb der Polizei-Damen ging an die PI Bahnhof St. Pölten: Siegerin Ebner Simone , 2. Platz Schenkermayr Corinna

Als Organisator des PSV Krems/Land freue ich mich schon auf die 15. Auflage des Flutlichtklassikers am Jauerling.

Im Bild: Die Ehrengäste und das OK-Team des 14. Night-Race am Jauerling

Informationen: Bernhard Stieger, Alle Fotos LPD-NOE F. Maierhofer / Ergebnislisten auf www.polizeisport.at