Krems: „Pariser Blätter“ von Bernhard Weber sind in der galeriekrems ab sofort bis 30. August zu den Öffnungszeiten der Kremser Stadtbücherei und Mediathek zu sehen.

Bernhard Weber, geboren 1979 in Linz, ist bildender Künstler und Parfümeur. Er studierte Malerei an der Kunstuniversität Linz und an der Escola Superior Artistica in Porto. Neben zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland vertreibt er auch seine eigene Parfümlinie. Er lebt und arbeitet in Wien.

In seiner Ausstellung „Pariser Blätter“ in Krems zeigt er Aquarelle, die während seines Stipendiums in Paris entstanden sind. Diese fein gearbeiteten Kleinformate bedeuten für ihn auch eine Rückkehr zum Arbeiten mit Pinsel und Papier. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Medium Duft ist in den ätherischen Arbeiten aber weiterhin spürbar.

In Vertretung von Bürgermeister MedR Dr. Reinhard Resch eröffnete Stadtrat Prof. Helmut Mayer diese erste Ausstellung nach dem Corona-Lockdown in der galeriekrems (vormals Bibliotheksgalerie) im Dominikanerkomplex. Begeisterte Besucher der Vernissage waren auch Stadtrat Günter Herz und Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier.

Bernhard Weber: Pariser Blätter, galeriekrems, Körnermarkt 14 (Zugang über die Stadtbücherei & Mediathek). Zu sehen bis 30. August 2020. www.museumkrems.at

Im Bild von links: Künstler Bernhard Weber, StR Prof. Helmut Mayer, StR Günter Herz, GR Mag. Klaus Bergmaier

Mit besten Grüßen, Klub sozialdemokratischer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Stadt Krems an der Donau, Pressedienst,

www.spoekrems.at