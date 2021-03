Krems an der Donau: Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau wurden am 2. März 2021, gegen 08.30 Uhr, über die Landesleitzentrale informiert.

Darüber, dass ein Schwan in Krems von der Donau über die B 3 zur Steiner Donaulände ging und durch den Fahrzeugverkehr gefährdet war. Gruppeninspektor Herbert Edlinger deckte die Flügel des Schwanes mit einem Tuch ab, nahm das Tier an sich und brachte dieses wieder zur Donau.

Foto © LPD NÖ

