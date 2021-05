Krems: Nach 40 Jahren verabschiedet das Universitätsklinikum Krems Prim. Assoc. Prof. Dr. Peter Wiesinger, AHCM, Leiter der Klinischen Abteilung für Unfallchirurgie in den wohlverdienten Ruhestand

Zeit für einen kurzen Rückblick.

„Wenn MitarbeiterInnen in Pension gehen, erhalten sie immer Dank und Anerkennung. Mir ist es aber besonders wichtig dies umzudrehen: Heute möchte ich mich für die letzten 40 Jahre bei allen KollegInnen und PatientInnen im Klinikum bedanken.“ erklärt Prim. Assoc. Prof. Dr. Peter Wiesinger, AHCM, Leiter der Klinischen Abteilung für Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Krems an seinem letzten Arbeitstag. Seine Laufbahn als Assistenzarzt in der Unfallchirurgie startete er bereits im Jahr 1981 und zählt somit zum Urgestein der unfallchirurgischen Versorgung im UK Krems.

Als Unfallchirurg behandelte er Brüche am gesamten Körper, vom Schädel, über die Wirbelsäule bis zu den Füßen und versuchte die Schmerzen von Unfallfolgen so erträglich wie möglich zu halten. Ende 2004 übernahm er nach 23 Jahren Erfahrung im Klinikum die Leitung der Klinischen Abteilung für Unfallchirurgie. Prim. Assoc. Prof. Dr. Wiesinger, AHCM führte nicht nur zahlreiche Operationen durch, er nahm sich auch ausreichend Zeit für Nachbehandlungen innerhalb der Ambulanz. Der persönliche PatientInnenkontakt und das einhergehende Vertrauen zu ihm als behandelnden Arzt war ihm ein ganz besonderes Anliegen. Diese für ihn so wichtige Einstellung gab er auch an seine StudentInnen der Karl Landsteiner Privatuniversität weiter, an welcher er seit 2016 als Lehrender tätig war.

Neben seiner Funktion im Klinikum ist er seit 25 Jahren als Sachverständiger für die NÖ Patientenanwaltschaft tätig. Damit der Übergang in die Pension nicht ganz so schwer fällt, hat er nun mehr Zeit für seine Gutachtertätigkeit eingeplant. „Meine Arbeit habe ich immer schon gerne ausgeführt, das hat sich auch in der Pension nicht geändert. Natürlich habe ich nun mehr Freizeit, dennoch möchte ich weiterhin PatientInnen helfen.“ fügt der Primar noch hinzu.

„Mit Prim. Assoc. Prof. Dr. Wiesinger, AHCM verlässt uns ein erfahrener Kollege, der im gesamten Klinikum sehr geschätzt wurde. Wir bedanken uns für sein unermüdliches Engagement und wünschen ihm nur das Beste für seinen wohlverdienten Ruhestand.“, so Prim. Assoc. Prof. Dr. Heinz Jünger, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikum Krems.



