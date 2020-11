Grafenegg: Mit den Erfahrungen der erfolgreichen Durchführung des Grafenegg Festivals im vergangenen Sommer geht Grafenegg mit Zuversicht in die Sommersaison 2021.

Am Montag, 30.11.2020, 9.00 Uhr, wird das neue Programm für das 15. Grafenegg Festival 2021 sowie die Sommerkonzerte veröffentlicht. Aufgrund der aktuellen Situation um die Corona-Pandemie kann das Festival-Programm nicht wie in den vergangenen Jahren in einer Pressekonferenz vorgestellt werden, sondern wird Ihnen per E-Mail zugesandt und online auf grafenegg.com veröffentlicht.

