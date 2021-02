KREMS.. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Medienvertreter/innen, mit der neuerlichen Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 dürfen ab kommender Woche auch Museen wieder öffnen.

Folgende Ausstellungen sind in den Ausstellungshäusern der Kunstmeile Krems entsprechend der regulären Öffnungszeiten wieder für Besucher/innen zugänglich:

ab 08.02.2021:

KARIKATURMUSEUM KREMS

Fix & Foxi XXL. Die Entdeckung der Schlümpfe, Spirou und Lucky Luke

noch zu sehen bis 21.02.2021

ab 09.02.2021:

KUNSTHALLE KREMS

Fiona Tan. Mit der anderen Hand /With the other hand

verlängert bis 07.03.2021

LANDESGALERIE NIEDERÖSTERREICH

Schiele – Rainer – Kokoschka. Der Welt (m)eine Ordnung geben. Sammlung Ernst Ploil. Eine Auswahl

noch zu sehen bis 28.02.2021

Lieselott Beschorner. Kunstbedürfnisanstalt

verlängert bis 02.05.2021

Spuren und Masken der Flucht

bis 26.09.2021

Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes

noch ein Jahr lang zu sehen bis 06.03.2022

FORUM FROHNER

Antworten auf die Wirklichkeit. Adolf Frohners Begegnung mit dem Nouveau Réalisme

bis 05.04.2021

Wir bitten die Besucher/innen, Folgendes zu beachten:

Das Tagen einer FFP2-Maske ist beim Museumsbesuch verpflichtend, genauso wie das Abstandhalten von zwei Metern zu Personen, die nicht im selben Haushalt leben. Ein negativer Corona-Test ist behördlich NICHT vorgeschrieben. In den Museen gilt eine Beschränkung von 20 m² pro Besucher/in. Die Öffnungszeiten der Ausstellungshäuser auf der Kunstmeile Krems bleiben unverändert. Unsere Corona-Sicherheitsmaßnahmen finden sich unter www.kunstmeile.at/corona.

