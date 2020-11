Krems: Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau wurden am 9. November 2020, gegen 15.05 Uhr, telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwei Männer bei der Unterführung der B37 Brücke im Stadtgebiet von Krems an der Donau Graffitis anbringen würden.

Die kurze Zeit nach dem Anruf eingetroffenen Bediensteten konnten einen 27-Jährigen aus Krems an der Donau und einen 25-Jährigen aus St. Pölten antreffen. Es wird von weiteren Tatorten ausgegangen.

Die beiden Beschuldigten zeigten sich nach anfänglichem Leugnen voll geständig

Bei ihnen wurden 151 Spraydosen und Graffitiequipment sichergestellt.

Aufgrund der Angaben, dass die beiden im gesamten Bundesgebiet als Künstler unterwegs seien, wird von weiteren Tatorten ausgegangen.

Hinweise bezüglich weiterer Tatorte werden an die Polizeiinspektion Krems an der Donau unter der Nummer 059133 3440 erbeten.

Fotos ©PI Krems a.d. Donau

