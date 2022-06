Sacher & Bergmaier treffen Virologen Nowotny bei Guten Morgen Österreich (ORF2)…: Bei ihrem Auftritt in der Hofburg Ende März haben Angelika Sacher und Klaus Bergmaier die Moderatorin Eva Pölzl kennenglernt, die von dem Kremser Duo begeistert war und sie vom Fleck weg für ihre Sendung „Guten Morgen Österreich“ auf ORF2 engagierte.

Nun war es soweit. Sängerin Angelika Sacher und Pianist Klaus Bergmaier traten am 30. Mai zwei Mal in der beliebten Fernsehsendung auf. Um 7:22 spielten sie „Genau so vü“, ein Dialektlied aus der Feder von Herbert Tampier (Schmetterlinge), in dem gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Frauen und Männern gefordert wird. Um 8:22 lautete der Liedtitel „Nie wieder Krieg!“ – ein Text vom ehemaligen Kremser Schuldirektor und Nationalratsabgeordneten Ferdinand Chaloupek, vertont von Klaus Bergmaier für das Friedensliederalbum „Mehr als nur ein bisschen Frieden“.

Beim Talk mit Eva Pölzl konnten Angelika Sacher & Klaus Bergmaier kurz berichten, wie es zu ihrem doch eher ungewöhnlichen Repertoire an Revolutions-, Frauen-, Arbeiter*innen- und Friedensliedern gekommen ist. Weiters wiesen sie auf ein anstehendes Konzert in der Rennervilla in Gloggnitz am 24. Juni hin.

Zu einem interessanten und freudigen Zusammentreffen kam es im Laufe der Sendung bzw. hinter den Kulissen außerdem. Denn kein Geringerer als der bekannte Virologe Prof. Dr. Norbert Nowotny war ebenfalls in der Sendung, und zwar zum Thema Affenpocken. Nicht nur, dass Dr.in Angelika Sacher – beruflich Amtstierärztin in der Gemeinde Wien – bei Nowotny die Virologie-Vorlesungen an der Veterinärmedizinischen Universität Wien besucht hat, alle drei Gäste der Sendung, Sacher, Bergmaier & Novotny, der in Strass im Strassertal geboren und in Fels am Wagram aufgewachsen ist, sind Absolvent*innen des BRG Ringstraße Krems. Das Trio war daher zwischen den jeweiligen Sendungseinstiegen unzertrennlich und gab sich der Erinnerung an gemeinsame Professor*innen und vieles Anderes hin. Diese Heiterkeit und Vertrautheit blieb auch ORF-Moderatorin Eva Pölzl nicht verborgen, die sich somit gerne zu einem Gruppenfoto hinzugesellte.

https://youtu.be/v5TLnrtGYiQ (Genau so vü)

https://youtu.be/_IRpqgx2ooY (Nie wieder Krieg!)

Foto zur freien Verwendung © www.arbeiterinnenlieder.at.tt

v.l.n.r.: Klaus Bergmaier, Moderatorin Eva Pölzl, Virologe Prof. Dr. Norbert Nowotny, Angelika Sacher

Rückfragen: 0 664 / 14 54 255