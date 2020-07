Aggsbach: Mittelinseln soll Verkehrssicherheit erhöhen

Die Landesstraße B 3 bei Willendorf (Gemeindegebiet von Aggsbach Markt) wurde auf eine Gesamtlänge von rund 350 m saniert und Fahrbahnteiler wurden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit errichtet.

Am 25. Juni 2020 nahm Landesrat Ludwig Schleritzko die Fertigstellung der Fahrbahnsanierung an der Landesstraße B 3 bei Willendorf in der Wachau vor.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Das Land NÖ investiert laufend in das Landes-straßennetz. Vorrangiges Ziel ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen so sicher als möglich von A nach B kommen.“

Ausgangssituation

Auf Grund der vorhandenen Fahrbahnschäden (Netzrisse, Ausmagerungen im Fahrbahnbelag) entsprach die Fahrbahn der B 3 bei Willendorf von km 136,500 bis km 136,850 nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Außerdem kam es im Bereich der Kreuzung B 3 / Ortseinfahrt Willendorf auf Grund des geradlinigen Straßenverlaufes zu überhöhten Fahrgeschwindigkeiten.

Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Aggsbach Markt dazu entschlossen die Fahrbahn der B 3 im betroffenen Bereich auf eine Länge von rund 350 m zu sanieren und zwei Mittelinseln zur Reduktion der Fahrgeschwindigkeiten zu errichten.

Ausführung

Es wurden zwei Mittelinseln (eine je Richtungsfahrbahn) an der Kreuzung B 3 / Ortseinfahrt Willendorf errichtet und mit einer Beleuchtung ausgestattet, um auch in den Abend- und Nachtstunden und bei schlechter Sicht die Übersicht im Verkehrsgeschehen zu behalten. Die Fahrbahn der Landesstraße B 3 wurde auf einer Fläche von rund 2.600 m“ abgefräst und mit dem Einbau einer 3,5 cm starken Asphaltschichte wiederhergestellt. Die bestehende Fahrbahnbreite von 6,5 m bleibt unverändert. Weiters ist geplant, im Bereich der Feuerwehr als Grundstücksabgrenzung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Natursteinmauer zu errichten.

Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Spitz mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund 3 Monaten ausgeführt.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund € 67.000, wovon rund € 52.000 vom Land NÖ und rund € 15.000 von der Marktgemeinde Aggsbach Markt getragen werden.

Im Zuge der Landesstraße B 3 wurde mit einem Investitionsvolumen von rund € 40.000 auch die Brücke über den Groisbach bei der Ortseinfahrt nach Groisbach instandgesetzt.

Der NÖ Straßendienst dankt allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während den Bauarbeiten.

Im Bild von links: Markus Huber (Leiter-Stv. der Straßenmeisterei Spitz), DI Gerhard Mayer (Leiter-Stv. der NÖ Straßenbauabteilung Krems), Landesrat Ludwig Schleritzko, DI Josef Decker (NÖ Straßenbaudirektor), Josef Kremser (Bgm. von Aggsbach-Markt), Gerhard Geppner (Kommandant der FFW Willendorf), Ing. Walter Nothnagel (GR in Aggsbach-Markt), Manfred Greßl (Straßenmeisterei Spitz). ©NÖ Straßendienst

Mit lieben Grüßen, Gertraud Mühlbachler, Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Allgemeiner Straßendienst, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten