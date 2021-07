Krumau am Kamp: Arbeiten laufen auf Hochtouren

Die Verkehrssicherheit auf der Landesstraße B 32 im Bereich Bergfeld im Gemeindegebiet von Krumau am Kamp wird mit der Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von rund 1,5 km und einer teilweisen Verbreiterung wesentlich erhöht.

Landesrat Ludwig Schleritzko hat am 2. Juli 2021 in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Baustelle für die Erneuerung der Fahrbahn im Zuge der Landesstraße B 32 im Bereich Bergfeld in Krumau am Kamp besucht.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko zeigt sich erfreut: „Mit der Fahrbahnerneuerung hier an der B 32 erhöhen wir zusätzlich zur Leistungsfähigkeit auch die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort für die Autofahrerinnen und Autofahrer maßgebend und setzen damit außerdem einen wichtigen Impuls für den Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstandort Niederösterreich.“

Ausgangssituation

Aufgrund der aufgetretenen Fahrbahnschäden an der Landesstraße B 32 im Bereich

Bergfeld im Gemeindegebiet von Krumau am Kamp hat das Land NÖ (NÖ Straßendienst) eine Sanierung der Landesstraße B 32 von km 6,300 bis km 7,800 beschlossen hat. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit soll außerdem eine geringfügige Verbreiterung der Fahrbahn im Kurvenbereich der oberen Kehre durchgeführt werden.



Ausführung

Im Baubereich wird die gesamte Fahrbahn nach Abfräsen der schadhaften Deckschichte und teilweiser Sanierung von Schadstellen in den unteren bituminösen Schichten neu hergestellt. Weiters werden die Entwässerungseinrichtungen durch die Erneuerung der alten Spitzgräben und der schadhaften Leistensteine auf den Stand der Technik gebracht.

Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Gföhl in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region ausgeführt, haben im Mai begonnen und werden bis Ende August 2021 abgeschlossen sein. Teilweise erfolgen die Arbeiten unter Totalsperre mit

entsprechender Umleitung.

Die Gesamtkosten von rund € 220.000,- werden zur Gänze vom Land NÖ getragen

Der NÖ Straßendienst ersucht die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um ihr Verständnis während der Bauarbeiten.

Beteiligte Personen am Bild v.l.n.r.: Thomas Bock (Straßenmeisterei Gföhl), DI Rainer Irschik (NÖ Straßenbaudirektor-Stv.) Landesrat Ludwig Schleritzko, Ing. Josef Graf (Bgm. von Krumau am Kamp), DI Andrea Kranabetter (Leiter-Stv. der NÖ Straßenbauabteilung Krems), Franz Mold (Straßenmeisterei Gföhl). © NÖ STD Mühlbachler

