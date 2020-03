Grafenegg: Einladung zur Programmpräsentation Schlossklänge 20-21

In Grafenegg erklingt am 7. März das Cellokonzert des aus dem niederösterreichischen Wöllersdorf stammenden Komponisten Bernd Richard Deutsch. Der Niederösterreicher zählt zu den erfolgreichsten jungen Komponisten Österreichs und ist dem Publikum des Tonkünstler-Orchesters bereits durch die emotionale Saisoneröffnung 2014 bekannt. Der deutsch-kanadische Cellist Johannes Moser wird das neue Cellokonzert gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester und Yutaka Sado am Pult auf die Bühne des Auditoriums bringen. Umrahmt wir das Cellokonzert von Beethovens unruhig-treibender und spannungsreicher «Coriolan»-Ouvertüre und der prominenten d-Moll-Symphonie von César Franck. Als diese 1889 im Pariser Konservatorium aufgeführt wurde, überforderte Francks eigenwilliger Stil das Publikum. Heute gilt das Stück als Meisterwerk und beweist, dass ein Skandal der Gegenwart ein Klassiker der Zukunft werden kann.

«Beethoven & Franck»

Samstag, 7. März 2020 – 18.30 Uhr – Grafenegg Auditorium

TONKÜNSTLER-ORCHESTER NIEDERÖSTERREICH

JOHANNES MOSER, Violoncello

YUTAKA SADO, Dirigent

Ludwig van Beethoven: Ouvertüre zum Trauerspiel «Coriolan» op. 62

Bernd Richard Deutsch: Konzert für Violoncello und Orchester

César Franck: Symphonie d-Moll

Ein Bustransfer von Wien nach Grafenegg wird geboten.

Einladung zur Programmpräsentation Schlossklänge 20-21

Im Anschluss an das Konzert wird in der Reitschule das Programm der Schlossklänge-Saison 20-21 vorgestellt. Geschäftsführer Dr. Philipp Stein präsentiert die musikalischen Höhepunkte der kommenden Saison. Als Gesprächspartner zu Gast sind Flora Königsberger und Markus Pfandler-Pöcksteiner, Leiter des Konzertchores Niederösterreich und Joachim Murnig, Schlagwerker beim Tonkünstler-Orchester.

