Krems: Die SPÖ-Frauen Krems bewirteten am Wachauer Volksfest beim Stand des Weinguts Fabian Korb einen Abend lang ihre Gäste mit ausgezeichneten Weinen, hausgemachten Aufstrichen und Kuchen die Gäste.

Der Reinerlös kommt in Not geratenen Frauen zugute.

Zahlreiche Ehrengäste konnten von der Bezirksfrauenvorsitzenden GRin Gabriele Mayer und ihrem Team begrüßt werden, darunter auch die Landesvorsitzende der SPÖ-Frauen Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt, die vom Engagement der Kremser Frauen begeistert war.

Fabian Korb, der 2008 als damaliger Schüler der Vino-HAK Krems die 13. Wein-Europameisterschaft gewinnen konnte, baute sich mittlerweile ein Weingut in Krems auf und ist heuer am Volksfest erstmals mit einem Stand direkt beim Musikpavillon vertreten. Gerne stellte er einen Abend lang seinen Stand für die gemeinnützige Arbeit der SPÖ-Frauen für in Not geratene Frauen zur Verfügung.

https://frauen.spoe.at/ http://www.wein-korb.at/

Im Bild von links: SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt, Gemeinderätin Elfie Kreitner, SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Gemeinderätin Gabriele Mayer, Bianca Wurm, Mag.a Elisabeth Kreuzhuber im Weinstand von Fabian Korb am Wachauer Volksfest

