Krems: Wettbewerb für MaturantInnen zur Kremser Zeitgeschichte

Das Kremser Stadtarchiv hat für Interessierte wieder seine Türen geöffnet. Ungeachtet der Coronakrise sind Maturantinnen und Maturanten auch heuer wieder eingeladen ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten zur Kremser Zeitgeschichte beim Kulturamt einzureichen.

Das Kremser Stadtarchiv steht zu den regulären Öffnungszeiten wieder für alle Interessierten offen. Jedoch gelten auch hier bestimmte Regelungen bezüglich Sicherheit und Hygiene: Die Nutzung des Lesesaals ist auf eine Person beschränkt, deshalb ist eine Voranmeldung notwendig. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend.

Wettbewerb zur Kremser Zeitgeschichte

Während der Schließzeit ist Stadtarchivar Daniel Haberler-Maier nicht untätig geblieben und arbeitet weiter an der Neuaufstellung des Archivs. Auch ein Themenvideo zur Arbeit eines Archivs und dessen Quellen wird demnächst fertiggestellt. Damit möchte sich Haberler-Maier speziell an Schüler richten und ihnen den Wettbewerb zur Kremser Zeitgeschichte ans Herz legen. Maturantinnen und Maturanten können ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit zeitgeschichtlichen Themen in Krems beschäftigen, beim Kulturamt einreichen. Eine Jury begutachtet die Arbeiten und prämiert die Besten mit 300 und 150 Euro.

Einreichungen können bis 30. Juni 2020 per E-Mail an: zeitgeschichte@krems.gv.at geschickt werden. Nähere Informationen: Kulturamt Krems: Tel. 02732/801-574; kulturamt@krems.gv.at Stadtarchiv, Öffnungszeiten: Dienstag – Donnerstag: 8 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr.

Rückfragen: Barbara Elser, Tel. 02732/801-235, www.krems.gv.at